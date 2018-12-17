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26 ноября 2018

Партнеры по Луло объявили о выплатах дивидендов и погашении займа

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Во время общего собрания Sociedade Mineira Do Lulo (SML), совместного предприятия между Lucapa Diamond, Endiama и Rosas & Petalas, партнеры по бизнесу объявили о выплате дивидендов и погашении займа. Компания готова выделить на это $8 млн.

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Фото: Lucapa Diamond


Lucapa владеет 40% акций в SML, она получит $1,6 млн из $4 млн, которые пойдут на выплату дивидендов партнерам по Луло (Lulo).
Lucapa получит еще $4 млн, которые пойдут на погашение займа.
Вся сумма будет выплачена из резерва наличных средств SML.
Совместное предприятие проводит операции по добыче алмазов на аллювиальном месторождении Луло, на котором производят самые дорогие в мире алмазы за карат в долларовом эквиваленте.
SML выплачивает дивиденды своим акционерам уже третий год подряд.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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