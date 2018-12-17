Gucci намерена торговать высококлассными ювелирными изделиями

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Итальянский модный бренд Gucci, обеспечивающий рост доходов Kering group, французского холдинга люксовых товаров, в июне или июле выйдет на рынок с коллекцией элитных ювелирных изделий, сообщил в интервью газете Figaro глава Kering Франсуа-Анри Пино (Francois-Henri Pinault).

Ювелирные изделия были одним из наиболее успешных сегментов индустрии товаров роскоши в 2018 году, согласно данным консалтинговой компании Bain & Company, которая в этом году прогнозирует рост на 7% сопоставимых продаж в глобальном масштабе.

Данный показатель сравним с ростом продаж в торговле обувью и товарами с более высокой маржинальностью - такими как сумки, благодаря которым модные бренды, подобные Gucci, как правило, обеспечивают большую часть своей прибыли.

Большинство модных лейблов производят серьги и другие аксессуары, но высококачественные ювелирные изделия - это более утонченный мир, в котором правят бал бренды, подобные швейцарскому Chopard или лейблу Boucheron, принадлежащему группе Kering, в который она также вкладывает средства.

«Двести ювелирных изделий с множеством цветных драгоценных камней будут изготовлены в Италии», - сообщил Пино, председатель совета директоров и генеральный директор Kering. Он подтвердил, что драгоценности выйдут под брендом Gucci, не сообщив деталей.

Общий доход Kering в третьем квартале этого года достиг €3,4 млрд ($3,90 млрд), что на 27,5% больше, чем ожидалось, - в сопоставимой степени благодаря процветающим продажам у Gucci.

Пино сообщил также, что Kering намерена в течение двух лет обеспечить использование во всех своих драгоценностях этически добытого золота, увеличив его долю, которая сегодня составляет 70%.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

