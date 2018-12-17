GJC представляет свою восьмую Национальную премию в сфере ювелирных изделий 2018

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Национальная премия в сфере ювелирных изделий (National Jewellery Awards , NJA), созданная Всеиндийским советом по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), представила свои номинации на премию 2018 года. В премии примут участие компании, создающие артистические и креативные дизайны в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, а также производители украшений, достигшие определенных высот в отрасли, оптовики и ритейлеры Индии, говорится в пресс-релизе, распространенном GJC.

В этом году премия представила 36 номинаций в пяти разных категориях - в области ювелирных изделий, за лучшее ювелирное изделие, лучший бутик, награда в области дизайна и мастерства, также премия для студента года. В этом году были добавлены новые категории в сфере корпоративной социальной ответственности и предпринимательства для женщин. Финал пройдет пройдет в отеле Grand Hyatt в Мумбае 11 февраля 2019 года.

Нитян Кханделвал (Nitin Khandelwal), председатель GJC, прокомментировал событие: “Индия уже давно известна прекрасными дизайнами украшений и талантливыми мастерами. Каждый регион знаменит своими собственными дизайнами, которые вызывают большой интерес у покупателей со всего мира. На восьмой Национальной премии в сфере ювелирных изделий от лица GJC мы призываем ювелиров из всей страны принять участие в этом престижном мероприятии”.

Ананта Падманабхан (Anantha Padmanabhan), заместитель председателя GJC и организатор Премии, сообщил: “Премия будет способствовать тому, что каждый участник из всей цепочки поставок ювелирных изделий и драгоценных камней сможет представить свою продукцию и получить признание. Мы надеемся, что подобные инициативы будут содействовать объединению индустрии и продолжать стимулировать мастеров к созданию изделий высшего качества”.

Ашиш Пет (Ashish Pethe), один из организаторов мероприятия, добавил: “ Национальная премия в сфере ювелирных изделий создана для поощрения качества и инноваций в сфере ювелирных изделий. Конкурс развивается и проходит уже восьмой раз. В этом году мы добавили несколько новых категорий”.

Регистрация для участия в мероприятии будет открыта для всех ювелиров Индии до 10 января 2019 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







