DMCC присоединился к платформе MyKYCBank GJEPC

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Фото: GJEPC

Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE), дочерняя организация Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), подписала 20 декабря 2018 года соглашение о вступлении в программу MyKYCBank, разработанную Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). Договор был подписан в присутствии Ахмеда бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), исполнительного директора DMCC и председателя DDE, и Прамода Кумара Агравала (Pramod Kumar Agrawal), председателя GJEPC, говорится в пресс-релизе, распространенном советом.В рамках соглашения члены DMCC, торгующие алмазами, золотом и драгоценными камнями, смогут присоединится к платформе MyKYCBank. DMCC является четвертой торговой организацией, которая присоединилась к платформе после GJEPC, Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) и Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre).MyKYCBank является централизованной платформой для компаний в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий для управления и передачи информации о клиентах для того, чтобы они могли выполнять обязательства в рамках законов их сран по борьбе с отмыванием денег.Ахмед бин Сулайем прокомментировал подписание договора: «Являясь ведущими алмазными центрами, Дубайская алмазная биржа и DMCC рады стать частью программы MyKYCBank, позволив нашим членам использовать эту платформу и выполнять требования компаний».Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, заявил: "DMCC и DDE решили присоединиться к MyKYCBank. ОАЭ является важным торговым партнером в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий Индии. Присоединение членов Дубайской алмазной биржи к платформе имеет большое значение для разрешения проблем с отраслевыми банками и для поддержки торговли между государствами. MyKYCBank стала признанной во всем мире платформой по созданию общей клиентской базы".Члены программы могут с легкостью делиться информацией о клиентах с их торговыми партнерами и банками, а также другими финансовыми институтами. В рамках руководства Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег отраслевые компании должны будут принять руководящие принципы участников сделки. Индия является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в то время как ОАЭ являются членом Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег.Более 2 000 компаний присоединились к MyKYCBank и прошли контроль соблюдения процедур политики «Знай своего клиента». Только членам отраслевых организаций, которые присоединились к программе, разрешено зарегистрироваться на платформе. Она также помогает членам значительно снизить издержки соблюдения процедуры подтверждения соответствию стандартам, в то же время увеличивая прозрачность в отрасли, в частности касаемо финансовых учреждений и правительств. MyKYCBank начнет оформление новых участников DMCC на платформе с января 2019 года.