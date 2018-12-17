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19 ноября 2018

Diamcor представила результаты своего последнего алмазного тендера

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news_10082018_diamcor.jpgDiamcor Mining сообщила, что в своем последнем тендере третьего квартала она реализовала 1 905,7 карата алмазов из 2 256,52 карата, представленных для продажи, и получила прибыль в размере $303 138,39. Средняя цена за карат составила $158,6.
Оставшиеся 351,45 карата алмазов будут выставлены на продажу с другими камнями в следующем тендере, который пройдет в январе 2019 года.
Общий объем камней, проданных компанией за третий квартал, который закончится 31 декабря 2018 года, составил 7 162,21 карата. Они были реализованы за $1 401 322,01. Средняя цена за карат составила $195,66. Эти данные говорят о росте на 64% в объеме добычи алмазов и на 62% - в прибыли, полученной компанией, по сравнению с тем же периодом в прошлом году, когда компания добыла  4 353,91 карата и реализовала их за $864 546,09. Однако цена за карат практически не изменилась в годовом исчислении.
Переработанный в этом квартале материал состоял из более мелких фракций, в то время как переработка более крупных фракций пришлась на конец квартала, что являлось частью стратегии компании по переработке материала разного размера после улучшения своего оборудования на ее алмазном проекте Венеция (Venetia).
Кроме алмазов, представленных на тендере в этом квартале, Diamcor доставила в Антверпен еще 2 000 каратов алмазного сырья. Они будут представлены на тендерах в начале 2019 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург  

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