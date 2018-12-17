Вес алмаза Lesedi La Rona, возможно, когда-то составлял 2 774 карата

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Исследователи из Геммологического института Америки (GIA) утверждают, что второй по величине алмаз в истории был, вероятно, вдвое больше, прежде чем он был расколот на части.

Сходство между 1039-каратным Lesedi La Rona («Наш свет») , 812-каратным Constellation («Созвездие») и тремя другими камнями позволяет предположить, что все они были частью одного алмаза весом не менее 2 774 каратов до того, как вулканические извержения или процесс добычи раскололи его, сообщает GIA.

Компания Lucara Diamond Corp., которая обнаружила все пять алмазов в ноябре 2015 года на принадлежащей ей шахте Карове (Karowe) в Ботсване, ранее уже выступила с утверждением, что один из них - камень весом 374 карата - когда-то был частью Lesedi La Rona. В прошлом году GIA подвергла анализу три других камня - Constellation, а также алмазы весом 296 каратов и 183 карата, предположив, что они также являются частями того же минерала.





Фото: Graff





Данное предположение было подкреплено после того, как GIA в начале этого года получила доступ к ограненным из Lesedi La Rona камням и к 374-каратному алмазу, сообщил Rapaport News старший научный сотрудник GIA доктор Ульрика Д'Эненс-Йоханссон (Ulrika D’Haenens-Johansson).

Пять алмазов в своей первоначальной форме имели сходные визуальные характеристики и были добыты в одно время и на одном участке рудника Карове. Тщательный же геммологический анализ показал, что они настолько похожи, что маловероятен тот факт, что они не были связаны, сказала Д'Эненс-Йоханссон. Характер поверхностей камней также говорит о том, что они оторвались друг от друга.

«После исследования, проведенного в 2017 году, все, что мы могли сделать - это предположить, что все пять камней являются частями одного алмаза. Получив в 2018 году возможность изучить все пять камней, мы смогли сделать более четкие выводы. Вероятно, есть и другие неучтенные фрагменты, которые являются частью этого исторического алмаза», - добавила она.

Генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) со своей стороны заявила, что у компании нет причин не соглашаться с выводами GIA. По ее словам, доказательства указывают на то, что первоначально более крупный камень разрушался как в результате естественных воздействий, так и при отборе.

Компания использовала технологию рентгеновской передачи (XRT), чтобы восстановить пять крупных алмазов в единое целое, и теперь использует ее на Карове для раннего обнаружения исключительных камней.

Д'Эненс-Йоханссон представила результаты работы на международном геммологическом симпозиуме GIA в Карлсбаде (штат Калифорния) в октябре, и опубликовала резюме в номере ежеквартального журнала института Gems & Gemology, вышедшем осенью 2018 года. Институт готовит полную рецензируемую статью в следующей публикации.

В мае 2017 года Lucara продала 374-каратный бриллиант Graff за $17,5 млн, а в сентябре того же года продала этой же компании Lesedi La Rona за $53 млн. Graff недавно представила несколько бриллиантов, которые она изготовила из 1 109-каратного алмаза.

В 2016 году Constellation был продан за $63,1 млн партнерскому тандему в составе дубайской компании Nemesis International и швейцарской ювелирной компании De Grisogono.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

