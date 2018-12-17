Президент Московской алмазной биржи создал бренд синтетических бриллиантов

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Фото: Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший председатель Фонда всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил в США бренд ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами Âme, сообщает портал jckonline.com.Бутики нового бренда Âme открылись в этом месяце в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Компания также намерена реализовывать свою продукцию онлайн.Агентство привело слова генерального директора компании Âme Алекса Попова, который заявил, что для создания украшений бренд будет использовать белые выращенные в лаборатории бриллианты, которые фирма будет производить на своем заводе в Нью-Йорке.«Мы будем производить бриллианты только для собственного потребления, - сказал он. – Мы планируем установить от 3 до 5 станков, которые будут работать на полную мощность».Попов также добавил, что в отличие от других брендов синтетических бриллиантов Âme не намерен запускать линию свадебных украшений. Бренд будет направлен на создание модных ювелирных изделий, в частности колье, сережек и браслетов. Компания предлагает широкий выбор дизайнерских украшений, цена на которые будет начинаться от $1 000 за изделие и будет доходить до $20 000.