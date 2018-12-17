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19 ноября 2018
Президент Московской алмазной биржи создал бренд синтетических бриллиантов
Бутики нового бренда Âme открылись в этом месяце в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Компания также намерена реализовывать свою продукцию онлайн.
Фото: Âme
Агентство привело слова генерального директора компании Âme Алекса Попова, который заявил, что для создания украшений бренд будет использовать белые выращенные в лаборатории бриллианты, которые фирма будет производить на своем заводе в Нью-Йорке.
«Мы будем производить бриллианты только для собственного потребления, - сказал он. – Мы планируем установить от 3 до 5 станков, которые будут работать на полную мощность».
Попов также добавил, что в отличие от других брендов синтетических бриллиантов Âme не намерен запускать линию свадебных украшений. Бренд будет направлен на создание модных ювелирных изделий, в частности колье, сережек и браслетов. Компания предлагает широкий выбор дизайнерских украшений, цена на которые будет начинаться от $1 000 за изделие и будет доходить до $20 000.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург