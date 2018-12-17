Глава Минприроды рассказал, почему в России такой низкий прирост запасов алмазов

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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин выразил обеспокоенность по поводу обеспечения запасами алмазов в стране, отметив, что в последние годы прирост таких запасов не компенсирует их погашение.«Учтенные запасы алмазов обеспечивают текущую добычу только на ближайшие 8-9 лет, то есть до 2027 года. В дальнейшем начнется выбытие действующих месторождений и постепенное падение добычи. К 2047 году запасы алмазов на разрабатываемых месторождениях, к сожалению, будут полностью исчерпаны», - заявил Дмитрий Кобылкин в среду в интервью информационному агентству Интерфакс.По его словам, АЛРОСА сосредоточила поиски в основном в промышленно-алмазоносных районах с высокой степенью геологической изученности, где открытие крупного месторождения очень маловероятно. «Поисковые работы на новых территориях идут за счет средств бюджета. Теоретически, здесь возможно обнаружение крупного месторождения с запасами 400 млн каратов. Но, если говорить практически, то таких крупных месторождений, как например, «Мир», на территории России мы уже вряд ли найдем», - сказал он.В России, по мнению министра, ситуацию с приростом запасов алмазов необходимо менять. «Нужно провести переоценку ресурсов алмазов, категории Р3. Большинство данных территорий относятся к закрытым, когда прогнозируемые месторождения перекрыты осадочными породами или траппами», - отметил Дмитрий Кобылкин, отметив, что в целом, по этому направлению требуются нестандартные подходы. «Роснедрам будет дано поручение, разобраться с ситуацией и внести соответствующие предложения по ее исправлению», - заключил министр.