Эксклюзив
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
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26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
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19 ноября 2018
Глава Минприроды рассказал, почему в России такой низкий прирост запасов алмазов
«Учтенные запасы алмазов обеспечивают текущую добычу только на ближайшие 8-9 лет, то есть до 2027 года. В дальнейшем начнется выбытие действующих месторождений и постепенное падение добычи. К 2047 году запасы алмазов на разрабатываемых месторождениях, к сожалению, будут полностью исчерпаны», - заявил Дмитрий Кобылкин в среду в интервью информационному агентству Интерфакс.
По его словам, АЛРОСА сосредоточила поиски в основном в промышленно-алмазоносных районах с высокой степенью геологической изученности, где открытие крупного месторождения очень маловероятно. «Поисковые работы на новых территориях идут за счет средств бюджета. Теоретически, здесь возможно обнаружение крупного месторождения с запасами 400 млн каратов. Но, если говорить практически, то таких крупных месторождений, как например, «Мир», на территории России мы уже вряд ли найдем», - сказал он.
В России, по мнению министра, ситуацию с приростом запасов алмазов необходимо менять. «Нужно провести переоценку ресурсов алмазов, категории Р3. Большинство данных территорий относятся к закрытым, когда прогнозируемые месторождения перекрыты осадочными породами или траппами», - отметил Дмитрий Кобылкин, отметив, что в целом, по этому направлению требуются нестандартные подходы. «Роснедрам будет дано поручение, разобраться с ситуацией и внести соответствующие предложения по ее исправлению», - заключил министр.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург