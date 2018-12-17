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19 ноября 2018

Gem Diamonds добыла три крупных высококачественных алмаза подряд

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Gem Diamonds заявила, что добыла три алмаза высшего качества весом 125 каратов, 101 карат и 71 карат на своем алмазном руднике Летсенг (Letseng) в Лесото.
Белые алмазы типа IIa были добыты каждый с промежутком в день.
Камень массой 125 каратов является 15-ым камнем весом более 100 каратов, которые были добыты на руднике Летсенг за 2018 год.

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                                 Фото: Gem Diamonds


Рудник Летсенг знаменит производством крупных белых алмазов исключительного качества, обладающих лучшими показателями цвета, что делает его проектом с самой высокой средней ценой за карат алмазов в мире.
Ранее сообщалось, что в третьем квартале  Gem Diamonds повысила добычу алмазов на 27% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до 35 755 каратов, и увеличила свой годовой производственный план до 120-124 млн каратов алмазов. Это связано с положительными результатами производства за рассматриваемый период и добычей крупных камней высокого качества с начала 2018 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 

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