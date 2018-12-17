Якутия иск к АЛРОСА не отзывала - замминистра экологии республики

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Фото: ИА SakhaNews

Фото: пресс-служба Минэкологии РС (Я)

Республика не отказывается от предъявленного иска о возмещении экологического ущерба, сообщает news.ykt.ru, со ссылкой на замминистра экологии Семена Яковлева. По его словам, 20 декабря состоится Арбитражный суд, на котором будет рассмотрен иск министерства к АЛРОСА.«Полагаю, что произошло недоразумение, - пояснил чиновник, - соглашение о дополнительных 150 миллионах в Фонд будущих поколений вовсе не является некой кулуарной договоренностью о возмещении ущерба от аварии на р. Ирелях. Республика не отказывается от предъявленного иска о возмещении экологического ущерба. По оценкам нашего министерства, ущерб реке Ирелях исчисляется в 1,6 млн рублей, а реке Малая Ботуобуя — 4,6 млрд рублей. Да, Росприроднадзор ранее озвучивал сумму ущерба в размере свыше 21 миллиарда рублей. Однако в Москве сумма, озвученная Росприроднадзором, еще не прошла согласования. В свою очередь, министерство экологии республики не поменяло своего решения и по-прежнему настаивает на возмещении алмазодобытчиками причиненного ущерба. 20 декабря состоится Арбитражный суд, на котором будет рассмотрен иск министерства к компании».17 августа этого года на дренажном полигоне АК «АЛРОСА» на реке Ирелях произошло ЧП: прорвало дамбы, и вода с техногенными взвесями устремилась в реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй, в результате чего жители вилюйской группы улусов остались без питьевой воды из-за беспрецедентного загрязнения рек. По информации портала news.ykt.ru, содержание взвесей в водах рек местами превышало ПДК более чем в 800 раз.Министерство экологии республики предъявило к алмазному гиганту арбитражный иск, в котором настаивало на том, что компания нарушила условия договора водопользования и требования технического проекта разработки месторождения «Иреляхская россыпь». По мнению республиканского министерства, именно эти нарушения и стали причиной крупномасштабного ЧП на реке Ирелях. Росприроднадзор вывел предварительную сумму ущерба в размере свыше 21 млрд рублей и также, в свою очередь, намеревался предъявить иск по статье «Загрязнение водных объектов».