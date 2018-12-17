Эксклюзив
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Якутия иск к АЛРОСА не отзывала - замминистра экологии республики
«Полагаю, что произошло недоразумение, - пояснил чиновник, - соглашение о дополнительных 150 миллионах в Фонд будущих поколений вовсе не является некой кулуарной договоренностью о возмещении ущерба от аварии на р. Ирелях. Республика не отказывается от предъявленного иска о возмещении экологического ущерба. По оценкам нашего министерства, ущерб реке Ирелях исчисляется в 1,6 млн рублей, а реке Малая Ботуобуя — 4,6 млрд рублей. Да, Росприроднадзор ранее озвучивал сумму ущерба в размере свыше 21 миллиарда рублей. Однако в Москве сумма, озвученная Росприроднадзором, еще не прошла согласования. В свою очередь, министерство экологии республики не поменяло своего решения и по-прежнему настаивает на возмещении алмазодобытчиками причиненного ущерба. 20 декабря состоится Арбитражный суд, на котором будет рассмотрен иск министерства к компании».
Фото: ИА SakhaNews
17 августа этого года на дренажном полигоне АК «АЛРОСА» на реке Ирелях произошло ЧП: прорвало дамбы, и вода с техногенными взвесями устремилась в реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй, в результате чего жители вилюйской группы улусов остались без питьевой воды из-за беспрецедентного загрязнения рек. По информации портала news.ykt.ru, содержание взвесей в водах рек местами превышало ПДК более чем в 800 раз.
Фото: пресс-служба Минэкологии РС (Я)
Министерство экологии республики предъявило к алмазному гиганту арбитражный иск, в котором настаивало на том, что компания нарушила условия договора водопользования и требования технического проекта разработки месторождения «Иреляхская россыпь». По мнению республиканского министерства, именно эти нарушения и стали причиной крупномасштабного ЧП на реке Ирелях. Росприроднадзор вывел предварительную сумму ущерба в размере свыше 21 млрд рублей и также, в свою очередь, намеревался предъявить иск по статье «Загрязнение водных объектов».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург