Lucapa получила $1,5 млн от продажи алмазов, добытых на Мотаэ

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Фото: Lucapa Diamond

Lucapa Diamond Company получила $1,5 млн от продажи 4 000 каратов алмазов, добытых на руднике Мотае (Mothae) в Лесото, которым компания владеет на 70%.Алмазное сырье было добыто в ходе проведения программы по выборке проб.Цена за карат цельных алмазов составила $15 000.Также компания сообщила о завершении сделки по кредиту для разработки алмазного рудника Мотае в Лесото. Lucapa подписала кредитное соглашение с южноафриканской Industrial Development Corporation, по которому она предоставит компании 100 млн рупий ($7 млн) для проведения операций на Мотаэ.Ранее сообщалось, что Lucapa начала коммерческую добычу алмазов с помощью новой перерабатывающей фабрики, которая скоро достигнет своей проектной мощности, перерабатывая 1,1 млн тонн руды в год. Новая фабрика оборудована новейшими технологиями по добыче алмазов, включая два сепаратора алмазов XRT, созданных специально для добычи крупных редких алмазов типа IIa.