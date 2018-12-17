Chow Tai Fook присоединится к пилотной программе Tracr

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Группа ювелирных компаний Chow Tai Fook присоединилась к пилотной программе De Beers Tracr™, которая является блокчейн-платформой для отслеживания алмазно-бриллиантовой продукции на всех этапах цепочки поставок, говорится в пресс-релизе, распространенном De Beers.Chow Tai Fook присоединилась к Tracr с тем, чтобы гарантировать отслеживаемость камней, их происхождение и подлинность. Участие Chow Tai Fook в программе означает возможность внедрения Tracr на азиатском алмазном рынке, в частности в Большом Китае.Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сообщил: «Chow Tai Fook хочет вселить в своих клиентов уверенность в своей продукции. Это делает ее идеальным партнером для нас. Мы продолжаем работать над развитием пилотной программы Tracr, и мы рады приветствовать эту группу ювелирных компаний в составе членов директоров».Кент Вон (Kent Wong), управляющий директор Chow Tai Fook, заявил: «Мы рады быть часть пилотного проекта De Beers и будем продолжать занимать лидирующее место в списке компаний, которые стараются улучшить опыт покупателей и повысить их уверенность в ювелирной продукции, которую они приобретают. Мы надеемся, что наше сотрудничество с De Beers в ее программе Tracr поможет нам продолжать борьбу за прозрачность в отрасли драгоценных камней».Джим Даффи (Jim Duffy), генеральный менеджер Tracr, добавил: «Мы рады, что Chow Tai Fook присоединилась к нашему совету директоров, и ее участие в программе будет способствовать внедрению Tracr в компании разных стран мира. Это является главной целью программы. Tracr намерена создать в алмазной индустрии возможность отслеживаемости алмазно-бриллиантовой продукции, ее происхождения и подлинности, о которых заявляли покупатели и другие игроки индустрии. Программа станет новым стандартом, который так нужен алмазно-бриллиантовой отрасли».