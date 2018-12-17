Эксклюзив
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
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Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Chow Tai Fook присоединится к пилотной программе Tracr
Chow Tai Fook присоединилась к Tracr с тем, чтобы гарантировать отслеживаемость камней, их происхождение и подлинность. Участие Chow Tai Fook в программе означает возможность внедрения Tracr на азиатском алмазном рынке, в частности в Большом Китае.
Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сообщил: «Chow Tai Fook хочет вселить в своих клиентов уверенность в своей продукции. Это делает ее идеальным партнером для нас. Мы продолжаем работать над развитием пилотной программы Tracr, и мы рады приветствовать эту группу ювелирных компаний в составе членов директоров».
Кент Вон (Kent Wong), управляющий директор Chow Tai Fook, заявил: «Мы рады быть часть пилотного проекта De Beers и будем продолжать занимать лидирующее место в списке компаний, которые стараются улучшить опыт покупателей и повысить их уверенность в ювелирной продукции, которую они приобретают. Мы надеемся, что наше сотрудничество с De Beers в ее программе Tracr поможет нам продолжать борьбу за прозрачность в отрасли драгоценных камней».
Джим Даффи (Jim Duffy), генеральный менеджер Tracr, добавил: «Мы рады, что Chow Tai Fook присоединилась к нашему совету директоров, и ее участие в программе будет способствовать внедрению Tracr в компании разных стран мира. Это является главной целью программы. Tracr намерена создать в алмазной индустрии возможность отслеживаемости алмазно-бриллиантовой продукции, ее происхождения и подлинности, о которых заявляли покупатели и другие игроки индустрии. Программа станет новым стандартом, который так нужен алмазно-бриллиантовой отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished