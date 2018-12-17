Эксклюзив
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
DMCC поддерживает партнерство STARGEMS DMCC с HRD Antwerp
Согласно сообщению, HRD Antwerp откроет свою первую лабораторию по классификации ювелирных изделий на Ближнем Востоке в Турецком центре торговли (Turkish Trade Center, TTC) в башне Алмас в свободной зоне DMCC. Благодаря использованию последних технологий и опираясь на большой опыт проведения научных исследований в области сертификации алмазов, HRD Antwerp намерена расширить свое присутствие на самых крупных и многообещающих рынках ювелирных изделий Ближнего Востока.
Фото: DMCC
Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), председатель Stargems, прокомментировал: «В алмазной индустрии доверие является ключом в успеху. Являясь ритейлером ювелирных изделий, мы хотим, чтобы у наших клиентов была уверенность в нашей продукции. Сертифицируя всю нашу продукцию у высококвалифицированного бренда HRD Antwerp, наши потребители могут быть уверены в подлинности и качестве наших ювелирных изделий».
Генеральный директор HRD Antwerp Мишель Жансенс (Michel Janssens) отметил: «Мы рады, что создали свою первую лабораторию по классификации ювелирных изделий на Ближнем Востоке. Прозрачность и подлинность формируют основу нашей работы, и мы хотим удостовериться, что клиенты Stargems покупают свои ювелирные изделия с уверенностью. Мы с нетерпением ждем начала нашего партнерства и хотим установить новые стандарты в индустрии ювелирных изделий».
Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный директор DMCC, сообщил: «Мы рады приветствовать HRD Antwerp в Дубае и DMCC. Мы полностью поддерживаем такое сотрудничество, которое, как мы считаем, положительно повлияет на отрасль ювелирных изделий в целом. DMCC полностью привержен поддержанию наивысших стандартов качества, подлинности и прозрачности, и это как раз тот вид партнерства, который подкрепляет эти ценности».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished