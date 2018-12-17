DMCC поддерживает партнерство STARGEMS DMCC с HRD Antwerp

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Фото: DMCC

Лаборатория HRD Antwerp подписала соглашение о партнерстве с ритейлером ювелирных изделий Stargems, который расположен в Дубае, для того, чтобы сертифицировать ювелирные изделия компании, создав лабораторию по классификации ювелирных изделий с бриллиантами. Она призвана обеспечить больше прозрачности в отрасли и предоставить гарантии подлинности каждого украшения, говорится в пресс-релизе, распространенном Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC).Согласно сообщению, HRD Antwerp откроет свою первую лабораторию по классификации ювелирных изделий на Ближнем Востоке в Турецком центре торговли (Turkish Trade Center, TTC) в башне Алмас в свободной зоне DMCC. Благодаря использованию последних технологий и опираясь на большой опыт проведения научных исследований в области сертификации алмазов, HRD Antwerp намерена расширить свое присутствие на самых крупных и многообещающих рынках ювелирных изделий Ближнего Востока.Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), председатель Stargems, прокомментировал: «В алмазной индустрии доверие является ключом в успеху. Являясь ритейлером ювелирных изделий, мы хотим, чтобы у наших клиентов была уверенность в нашей продукции. Сертифицируя всю нашу продукцию у высококвалифицированного бренда HRD Antwerp, наши потребители могут быть уверены в подлинности и качестве наших ювелирных изделий».Генеральный директор HRD Antwerp Мишель Жансенс (Michel Janssens) отметил: «Мы рады, что создали свою первую лабораторию по классификации ювелирных изделий на Ближнем Востоке. Прозрачность и подлинность формируют основу нашей работы, и мы хотим удостовериться, что клиенты Stargems покупают свои ювелирные изделия с уверенностью. Мы с нетерпением ждем начала нашего партнерства и хотим установить новые стандарты в индустрии ювелирных изделий».Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный директор DMCC, сообщил: «Мы рады приветствовать HRD Antwerp в Дубае и DMCC. Мы полностью поддерживаем такое сотрудничество, которое, как мы считаем, положительно повлияет на отрасль ювелирных изделий в целом. DMCC полностью привержен поддержанию наивысших стандартов качества, подлинности и прозрачности, и это как раз тот вид партнерства, который подкрепляет эти ценности».