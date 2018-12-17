De Beers не хочет добывать алмазы в Зимбабве - СМИ

Сегодня

Anglo American, которая на 80% владеет De Beers, сообщила после заявления министра горнорудной промышленности Зимбабве Уинстона Читандо (Winston Chitando) о том, что Хараре даст разрешение De Beers и Vast Resources разрабатывать алмазные месторождения в стране, что не вела и не собирается вести работы по горной добыче в Зимбабве, согласно агентству Reuters.

Vast Resources не стала комментировать ситуацию.

Недавно министерство горнорудной промышленности Зимбабве пересмотрело закон о горной добыче и сократило число компаний, которые имеют право проводить операции по разведке и добыче алмазов в стране, до четырех.

В своем заявлении в прошлую среду Читандо упомянул, что De Beers и Vast Resources будет разрешено проводить операции по горной добыче в стране, однако он не смог рассказать об изменениях в законе о соотношении владения бизнесом в бриллиантовом секторе для иностранных компаний. Читандо добавил: «Это один из вопросов, которые стоит проработать».

На данный момент только государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и Murowa Diamonds могут вести деятельность по геологоразведке и горной добыче в Зимбабве.

Газета Herald привела слова министра горнорудной промышленности, который сказал, что Хараре решила сократить число горнодобывающих компаний для того, чтобы было легче следить за процессами добычи и продажи алмазов.

Согласно Reuters, минеральные ресурсы Зимбабве представляют интерес для многих добывающих компаний мира, но существуют опасения, что возникнут проблемы с выплатами денежных средств, так как страна столкнулась с дефицитом долларовой ликвидности.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург