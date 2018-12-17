Dominion добыла крупнейший алмаз, когда-либо найденный в Северной Америке

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Фото: Dominion Diamond Mines

Dominion Diamond Mines ULC, ведущий мировой производитель ответственно добываемых алмазов, объявил о добыче крупнейшего из всех ранее известных алмазов ювелирного качества, когда-либо обнаруженных в Северной Америке.Желтый алмаз Canadamark весом 552 карата был обнаружен в октябре на алмазном руднике Диавик (Diavik), примерно в 135 милях к югу от Северного полярного круга в Северо-Западных территориях Канады. Находка намного превосходит предыдущую – алмаз Diavik Foxfire весом 187,7 карата, который был добыт в 2015 году на той же шахте, 40% выборки которой принадлежит Dominion.Удивительный драгоценный камень был обнаружен во время прохождения первоначального отбора на установке по доводке алмазов. Следы истирания на поверхности камня свидетельствуют о трудном пути, который он прошел в процессе скрининга, и тот факт, что он остался нетронутым, примечателен. Алмаз размером 33,74 мм на 54,56 мм и весом ровно 552,74 карата является совершенно неожиданным для этой части мира и знаменует собой настоящую веху в добыче алмазов в Северной Америке и алмазов Canadamark в целом.Цвет, текстура и структура алмаза также уникальны с геологической точки зрения и могут стать предметом дополнительного изучения. В необработанном виде алмаз продаже не подлежит. В виду его ценности Dominion в ближайшие недели выберет партнера, который будет огранять и полировать камень. Его размер и высокотехническая структура подвластны только нескольким гранильщикам в мире, которые обладают достаточной квалификацией для того, чтобы огранить алмаз, увеличив его красоту, цвет и блеск.После того как главный камень Dominion пройдет процесс полировки, он будет сертифицирован как Canadamark.Поскольку алмаз еще проходит оценку, еще слишком рано определять его конечную стоимость. В случае с Diavik Foxfire из него были изготовлены два бриллианта грушевидной огранки весом 37.87 каратов и 36.80 каратов, которые были недавно проданы на аукционе Christies Magnificent Jewels за $1,3 млн.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished