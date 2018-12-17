De Beers заключила партнерство с NGTC, чтобы проводить обучающие семинары в Китае

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De Beers сообщила, что подписала с Национальным центром проверки драгоценных камней (National Gemstone Testing Centre, NGTC) Китая соглашение о партнерстве для того, чтобы запустить в стране обучающий курс.

Согласно соглашению о партнерстве, о котором официально объявили 13 декабря на выставке ювелирных изделий в Пекине, De Beers предоставит широкий выбор разнообразных обучающих курсов для разных групп работников алмазной индустрии. NGTC является ведущей лабораторией Китая, которая тестирует и проверяет качество драгоценных камней и ювелирных изделий.

Обучающие курсы предоставляют широкий диапазон содержания, в частности тщательное изучение цепочки поставок от начала до конца; проходящие в лаборатории занятия для обучения в области классификации бриллиантов; а также обучение разным техникам обнаружения синтетического материала.

Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall), президент De Beers по отделу промышленных сервисов, сказал: «Для нас большая честь сотрудничать с NGTC для того, чтобы начать серию курсов по повышению квалификации в Китае. Мы стремимся помочь людям в Китае развить их навыки и поддержать развитие китайской индустрии ювелирных изделий для того, чтобы она достигла своего потенциала в предстоящие годы».

Сунь Фенминь (Sun Fengmin), заместитель директора Административного технологического центра ювелирных изделий и драгоценных камней Китая (National Gems & Jewellery Technology Administrative Centre), заявил: «Мы имеем честь быть партнерами с ведущим производителем алмазов De Beers, который поделится с нами своим 130-летним опытом в области технологий и подготовки специалистов. Такие знания помогут алмазной индустрии Китая выйти на новую ступень развития. NGTC и De Beers будут сотрудничать, чтобы провести ряд курсов по определению алмазов, их классификации, по созданию производственно-сбытовой цепочки, по синтетическим бриллиантам и другим темам, связанным с алмазами».

Джодин Перрин (Jodine Perrin), директор по образованию отдела промышленных сервисов De Beers, добавила: «Мы рады работать с NGTC и хотим донести наш опыт до студентов в Китае. Мы хотим работать с компаниями, которые осознают, что образование играет важную роль в реализации стратегических планов алмазных компаний и достижении успеха во время проведения различных операций».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished