Эксклюзив
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Брайан Ленд покидает пост исполнительного директора в CJA
Так шаг был предпринят в рамках стратегии компании по смене управляющего персонала.
«Брайан Ленд был нанят для того, чтобы провести слияние CJA Jewellers Vigilance Canada, - заявил Марко Мисерендино (Marco Miserendino), председатель совета директоров организации. – Те знания и навыки, которые он продемонстрировал за этот период времени, были неоценимы. Теперь, когда сделка завершена, Брайан и Ассоциация могут определить направления, в которых они хотят работать дальше».
Ленд будет продолжать работать в Ассоциации в качестве писателя-фрилансера. Карла Адамс (Carla Adams), которая на данный момент занимает пост менеджера в компании, временно возьмет на себя обязанности исполнительного директора. CJA намерена подобрать новую кандидатуру на эту должность к середине января.
CJA является национальной канадской торговой ассоциацией, в которую входят как ритейлеры, так и производители ювелирных изделий; она предоставляет услуги по продаже товаров, а также разнообразные сервисы, которые имеют прямую связь с индустрией.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург