Брайан Ленд покидает пост исполнительного директора в CJA

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Брайан Ленд (Brian Land), который занимал пост исполнительного директора Канадской ассоциации ювелиров (Canadian Jewellers Association), покидает компанию, так как его 18-месячный контракт подошел к концу, говорится в пресс-релизе, распространенном CJA.Так шаг был предпринят в рамках стратегии компании по смене управляющего персонала.«Брайан Ленд был нанят для того, чтобы провести слияние CJA Jewellers Vigilance Canada, - заявил Марко Мисерендино (Marco Miserendino), председатель совета директоров организации. – Те знания и навыки, которые он продемонстрировал за этот период времени, были неоценимы. Теперь, когда сделка завершена, Брайан и Ассоциация могут определить направления, в которых они хотят работать дальше».Ленд будет продолжать работать в Ассоциации в качестве писателя-фрилансера. Карла Адамс (Carla Adams), которая на данный момент занимает пост менеджера в компании, временно возьмет на себя обязанности исполнительного директора. CJA намерена подобрать новую кандидатуру на эту должность к середине января.CJA является национальной канадской торговой ассоциацией, в которую входят как ритейлеры, так и производители ювелирных изделий; она предоставляет услуги по продаже товаров, а также разнообразные сервисы, которые имеют прямую связь с индустрией.