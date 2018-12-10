Продажи алмазов De Beers в 10-м цикле выросли

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Фото: De Beers Group

Anglo American, которая владеет 85% акций компании De Beers, заявила, что десятый цикл продаж алмазов De Beers 2018 года принес компании $540 млн, согласно предварительным данным.На рост показателей повлиял выросший перед праздниками спрос алмазное сырье, в связи с тем что индийские гранильные компании возобновили работу после праздника Дивали.Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сообщил: «Результаты последнего цикла продаж De Beers в этом году соответствовали ожиданиям компании в преддверии важного сезона розничных продаж, так как гранильные центры в Индии возобновили работу после празднования Дивали».Показатели десятого цикла продаж 2018 года выросли на 22% по сравнению с девятым циклом продаж, когда компания реализовала алмазную продукцию на сумму $442 млн. В годичном исчислении продажи выросли на 19%, с $455 млн в соответствующем цикле 2017 года до $540 млн в этом году.