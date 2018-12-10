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19 ноября 2018

Немецкий банк предлагает четырехстороннее слияние африканских горнодобывающих компаний – СМИ

Сегодня
Новости
Немецкий банк Berenberg предложил четырехстороннее слияние для создания новой южноафриканской компании, которая будет специализироваться на горной добыче, так как алмазная индустрия переживает тяжелые времена, сообщает журнал Forbes Magazine.
Банк заявил, что необходимо вернуть алмазную индустрию на путь былой славы.
Он также отметил в сообщении под названием «Консолидация африканской отрасли горной добычи», что Gem Diamonds, Petra Diamonds, Lucara Diamond и Firestone Diamonds станут четырьмя компаниями, которые будут объединены.
Такой шаг будет способствовать расширению финансовых показателей благодаря экономии средств и акценту на добыче крупных высококачественных драгоценных камней.
«Если сделка совершится - на данный момент это всего лишь предложение банка Berenberg, и такой шаг не рассматривался добывающими компаниями - то новая консолидированная компания будет проводить операции в Южной Африке, Ботсване, Танзании и Лесото, - пишет Тим Тредголд (Tim Treadgold), геолог и журналист. – Общее алмазное производство составит 5 млн каратов в год, что равняется 3% от мирового объема добычи алмазов, но, что более важно, такая компания сможет поставлять 8% алмазнов в стоимостном выражении».
Berenberg заявил, что новая компания сможет получать доход в размере $1,1 млрд и иметь свободный денежный поток, который составит $200 млн.
«Наша транснациональная компания с оборотом в $1,3 млрд будет зарегистрирована на биржах в Канаде, Лондоне и Швеции, она будет способна выплачивать высокие дивиденды (предположительно 7-8%), а также она будет иметь огромный потенциал для привлечения международных инвесторов», - сказали в банке.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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