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Вчера
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19 ноября 2018
Немецкий банк предлагает четырехстороннее слияние африканских горнодобывающих компаний – СМИ
Банк заявил, что необходимо вернуть алмазную индустрию на путь былой славы.
Он также отметил в сообщении под названием «Консолидация африканской отрасли горной добычи», что Gem Diamonds, Petra Diamonds, Lucara Diamond и Firestone Diamonds станут четырьмя компаниями, которые будут объединены.
Такой шаг будет способствовать расширению финансовых показателей благодаря экономии средств и акценту на добыче крупных высококачественных драгоценных камней.
«Если сделка совершится - на данный момент это всего лишь предложение банка Berenberg, и такой шаг не рассматривался добывающими компаниями - то новая консолидированная компания будет проводить операции в Южной Африке, Ботсване, Танзании и Лесото, - пишет Тим Тредголд (Tim Treadgold), геолог и журналист. – Общее алмазное производство составит 5 млн каратов в год, что равняется 3% от мирового объема добычи алмазов, но, что более важно, такая компания сможет поставлять 8% алмазнов в стоимостном выражении».
Berenberg заявил, что новая компания сможет получать доход в размере $1,1 млрд и иметь свободный денежный поток, который составит $200 млн.
«Наша транснациональная компания с оборотом в $1,3 млрд будет зарегистрирована на биржах в Канаде, Лондоне и Швеции, она будет способна выплачивать высокие дивиденды (предположительно 7-8%), а также она будет иметь огромный потенциал для привлечения международных инвесторов», - сказали в банке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished