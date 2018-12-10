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19 ноября 2018
Мировые продажи ювелирных украшений с бриллиантами в третьем квартале выросли на 4% – АЛРОСА
В Азиатско-Тихоокеанском Регионе* в III квартале наблюдалось замедление темпов роста продаж до 3%, что связано с общей внешнеэкономической ситуацией. Основным драйвером в регионе остается Китай за счет продолжающейся экспансии национальных ритейлеров в материковом Китае. В свою очередь, многие глобальные ритейлеры в Китае корректируют ценовую стратегию из-за повышения таможенной пошлины и ослабления местной валюты.
Изменения происходят и на рынке Индии – здесь основные усилия крупных индийских игроков по-прежнему направлены на восстановление репутации и возврат доверия покупателей к подлинности ювелирных украшений с бриллиантами. Наблюдается перераспределение долей между участниками. Так, крупные высокоорганизованные розничные сети постепенно завоевывают долю рынка у более мелких, увеличивая свое присутствие за счет расширения сетей и развития франшизы. Однако основная доля рынка приходится как раз на мелких ритейлеров, которые сейчас испытывают сложности, что негативно влияет на общие показатели. На снижение продаж в стране также оказывает влияние ослабление курса национальной валюты.
В остальных странах основные продажи обеспечиваются, прежде всего, внутренним спросом. Рост по ним в совокупности составил +2%.
Несмотря на внешнеэкономическое давление, связанное с ослаблением курсов национальных валют к доллару США, спрос на ювелирные украшения с бриллиантами сохраняется. В целом рынок ювелирных украшений с бриллиантами вырос в III квартале 2018 г. на 4% г/г.
«Основным драйвером мирового рынка ювелирных украшений с бриллиантами является рынок США, демонстрирующий стабильные темпы роста на протяжении всего года, что повышает уверенность в преддверии сезона рождественских продаж. В Азии потребительский спрос демонстрирует менее устойчивые темпы роста в результате ослабления курсов национальных валют к доллару США», – сообщил Дмитрий Клименко, начальник отдела аналитики Центра стратегических проектов и аналитики АЛРОСА.
*Азиатско-Тихоокеанский регион включает в себя страны Юго-Восточной Азии и Индию