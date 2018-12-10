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19 ноября 2018

Catoca инвестирует $330 млн в рудник Луаше

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catoca_logo.pngАнгольская горнодобывающая компания Sociedade Mineira da Catoca намерена инвестировать $330 млн в крупномасштабную программу по выборке проб на руднике Луаше (Luaxe) в Анголе, которая будет проходить в стране течение следующих трех лет, сообщает Macauhub.
Агентство процитировало генерального директора компании Бенедито Пауло (Benedito Paulo), который сообщил, что работы начнутся в первой половине 2019 года, что позволит собрать данные о качестве и стоимости алмазов для того, чтобы начать изучение экономического и финансового потенциала проекта, а также перспектив для проведения геологоразведки.
Catoca уже инвестировала $114,4 млн в Луаше с начала проведения первых операций по разведке на руднике.
Ожидается, что производство на руднике Луаше, который находится в 25 км от кимберлитовой трубки Катока (Catoca), составит 350 млн каратов алмазов.  
Компанией Catoca владеют государственные алмазодобывающие компании Endiama и российская АЛРОСА, каждая владеет 41% акций, оставшиеся 18% акций принадлежат LL International Holding B.V.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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