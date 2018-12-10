Эксклюзив
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
Вчера
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Chow Tai Fook заключила меморандум о взаимопонимании с онлайн-гигантом Tencent
Начиная с 2019 года покупатели изделий CTF смогут оплачивать приобретенные товары с помощью электронной платежной платформы в определенных магазинах в материковом Китае. Такая практика будет позже введена и в других магазинах компании.
Бобби Лю (Bobby Liu), исполнительный директор CTF, заявил: «Благодаря введению новых технологий мы можем предложить нашим потребителям из Гонконга опции трансграничного потребления, онлайн-платежей, а также покупку онлайн и офлайн».
Компания намерена ввести практику онлайн-платежей и в других магазинах своих брендов, таких как T Mark, Hearts On Fire, Monologue и Soinlove.
Роял Чень (Royal Chen), вице-президент Tencent Financial Technology, отметил: «Tencent technology намерена активно продвигать трансграничное финансовое сотрудничество. Внедряя больше финансовых и технологических новшеств, мы хотим создать действительно интегрированную сервисную платформу для клиентов, проживающих как в Гонконге, так и в материковом Китае».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished