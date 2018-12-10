Chow Tai Fook заключила меморандум о взаимопонимании с онлайн-гигантом Tencent

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Компания Chow Tai Fook (CTF) подписала меморандум о взаимопонимании с онлайн-гигантом Tencent. Теперь клиенты компании смогут совершать покупки, используя WeChat Pay.Начиная с 2019 года покупатели изделий CTF смогут оплачивать приобретенные товары с помощью электронной платежной платформы в определенных магазинах в материковом Китае. Такая практика будет позже введена и в других магазинах компании.Бобби Лю (Bobby Liu), исполнительный директор CTF, заявил: «Благодаря введению новых технологий мы можем предложить нашим потребителям из Гонконга опции трансграничного потребления, онлайн-платежей, а также покупку онлайн и офлайн».Компания намерена ввести практику онлайн-платежей и в других магазинах своих брендов, таких как T Mark, Hearts On Fire, Monologue и Soinlove.Роял Чень (Royal Chen), вице-президент Tencent Financial Technology, отметил: «Tencent technology намерена активно продвигать трансграничное финансовое сотрудничество. Внедряя больше финансовых и технологических новшеств, мы хотим создать действительно интегрированную сервисную платформу для клиентов, проживающих как в Гонконге, так и в материковом Китае».