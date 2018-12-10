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19 ноября 2018
Антверпенская торговля в ноябре показала возрождение продаж недорогих алмазов
Согласно данным Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в ноябре импорт алмазов увеличился на 34% по сравнению с октябрем, однако продемонстрировал лишь 15% прироста стоимости из-за снижения на 15% средней цены за карат, которая упала с $122 до $104. В годовом исчислении объем импорта сырья увеличился на 3% при снижении стоимости на 12% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Что касается экспорта, то объем товаров, поставляемых из алмазной столицы, вырос на 30% по сравнению с прошлым месяцем, но потерял 6% стоимости из-за снижения средней цены за карат на 27%, с $117 до $85.
Фото: АЛРОСА
Следует отметить, что продажи алмазов АЛРОСА в ноябре подскочили на 25% по сравнению с октябрем, что, как утверждают в компании, «может свидетельствовать об укреплении спроса на недорогие, мелкие необработанные алмазы, который снижался в течение последних нескольких месяцев». АЛРОСА является крупнейшим поставщиком необработанных товаров в Антверпен. De Beers в ноябре также снизила свои цены на 12% в категории небольших, низкокачественных товаров и на 1-2% - в категории средних размеров. Эти тенденции напрямую повлияли на антверпенскую торговлю алмазным сырьем. По сравнению с ноябрем 2017 года его экспорт сократился на 33% в объеме и на 34% по стоимости - в результате очень высокого базового уровня. Ноябрь 2017 года показал самый большой объем экспорта сырья по отношению к другим месяцам года.
Антверпенская торговля бриллиантами после признаков восстановления в ноябре отступила на шаг назад в результате падения средней цены за карат как в ежемесячном, так и в ежегодном выражении. Объем импорта бриллиантов снизился на 13% по сравнению с октябрем 2018 года и на 7% в годовом исчислении, в то время как стоимость импорта снизилась на 15% по сравнению с прошлым месяцем и на 10% по сравнению с ноябрем 2017 года. Средняя цена за карат бриллиантов, импортированных в Антверпен, составила $1 815, что на 4% меньше по сравнению с $1 888 в ноябре 2017 года. Между тем, объем экспорта бриллиантовой продукции снизился на 5% по сравнению с октябрем и на 1% в годовом исчислении, в то время как стоимость экспортируемой продукции снизилась на 9% и 11% соответственно. Средняя цена за карат бриллианта, экспортированного из Антверпена, составила $2 236, что на 10% меньше среднего показателя ноября 2017 года.
За год антверпенский импорт необработанных алмазов сократился в объеме почти на 6% - до 83 млн каратов, в то время как его стоимость снизилась даже по отношению к уровню 2017 года и в настоящее время составляет $9,9 млрд. Объем экспорта алмазного сырья из Антверпена сократился на 7% и составил 108 млн каратов, а его стоимость также снизилась, менее чем на один процентный пункт, до $11,4 млрд. С января импорт бриллиантов вырос на 2% в объеме и на 4% по стоимости - более чем до $10,7 млрд. Экспорт полированных алмазов сократился в этом году на 2% в объеме, однако общая его стоимость выросла на 2% и составила те же $10,7 млрд.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished