Tango добыла 123 алмаза на руднике в Южной Африке

Сегодня

Tango Mining заявила, что добыла 287,34 карата или 123 алмаза во время последнего производственного периода на своем алмазном руднике Оэна (Oena), который находится в Западно-Капской провинции в Южной Африке.

Алмазы были реализованы по средней цене, которая составила $1 348 за карат. Тендер проходил в провинции Кимберли, Южная Африка.

Среди прочих камней компания добыла алмаз весом20,35 карата, который был продан за $3 353 за карат, а также алмаз массой 4,96 , который был продан за $6 886 за карат.

Tango сообщила, что компания, через которую на Оэна проводятся операции по добыче алмазов, переработала 103 590 тонн породы в период с середины августа по середину ноября. Содержание алмазов составило 0,278 карата на сто тонн руды.

В то же время Тango заключила контракт на добычу и продажу алмазной продукции с ангольской компанией Cooperativa Mineira Do Moquita, SCRL (Moquita).

Однако Endiama попросила компании приостановить все операции по добыче полезных ископаемых, так как правительство Анголы проводит программу «Прозрачность», которая направлена на борьбу с контрабандой и на реформирование алмазного сектора.

«Tango подписала стратегический контракт по финансированию с CC Mining Limited, которая является дочерним предприятием Consolidated Contractors Company Group, для того, чтобы завершить создание детального плана рудника, провести детальное исследование участка и определить пути его модернизации, - сообщили в компании. – В то же время мы приобрели дополнительные детали для перерабатывающей фабрики, в частности скруббер, который может обрабатывать 50 тонн пароды за раз, жировой стол и генератор мощностью 150 кВА. Мы обсудили с продавцом и заключили с ним сделку по аренде землеройного оборудования, включая тяжелый фронтальный грузчик, самосвал и экскаватор».

Согласно данным компании, мобилизация и ввод в эксплуатацию фабрики на руднике Мокита (Moquita), как ожидается, начнется в конце месяца, когда компаниям будет разрешено возобновить операции по разработке местности.

В Tango также отметили, что программа по геологоразведке в Ботсване находится на стадии завершения и будет проходить в период с марта по май 2019 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished