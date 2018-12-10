Firestone добыла белый алмаз весом 46 каратов на руднике в Лесото

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Фото: Firestone Diamonds

Firestone Diamond заявила, что добыла белый алмаз массой 46 каратов категории мейкэбл на своем алмазном руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото.Камень будет выставлен на продажу на следующем тендере, который пройдет в конце января 2019 года.«Добыча белого алмаза весом 46 каратов очень нас воодушевила, так как в предстоящие месяцы мы начинаем проводить операции по добыче алмазов на участке по направлению к северной части месторождения», - заявил генеральный директор компании Пол Босма (Paul Bosma).В Firestone также сообщили, что цены на более мелкие и низкокачественные камни были более стабильными во время последнего тендера компании, который закончился 7 декабря.«Мы надеемся достичь большего в новом году на фоне позитивных результатов от розничных продаж алмазной продукции в этом году», - добавил Босма.