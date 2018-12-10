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19 ноября 2018

Firestone добыла белый алмаз весом 46 каратов на руднике в Лесото

Сегодня
Новости
firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamond заявила, что добыла белый алмаз массой 46 каратов категории мейкэбл на своем алмазном руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото.
Камень будет выставлен на продажу на следующем тендере, который пройдет в конце января 2019 года.
«Добыча белого алмаза весом 46 каратов очень нас воодушевила, так как в предстоящие месяцы мы начинаем проводить операции по добыче алмазов на участке по направлению к северной части месторождения», - заявил генеральный директор компании Пол Босма (Paul Bosma).
В Firestone также сообщили, что цены на более мелкие и низкокачественные камни были более стабильными во время последнего тендера компании, который закончился 7 декабря.
«Мы надеемся достичь большего в новом году на фоне позитивных результатов от розничных продаж алмазной продукции в этом году», - добавил Босма.

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                              Фото: Firestone Diamonds



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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