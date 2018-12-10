Новый бренд синтетических бриллиантов блистает на рынке ювелирных изделий

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Фото: Jewelry Exchange

Биржа ювелирных изделий (Jewelry Exchange) объявила о запуске своего нового бренда ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами TrueRadiant™.Согласно данным компании, камни TrueRadiant™ стоят всего $499 за карат, такая цена сильно отличается от расценок других брендов синтетических камней, таких как Lightbox компании De Beers.«У нас есть доступные для продажи выращенные в лаборатории бриллианты весом до одного карата, которые мы продаем за $499, - заявил президент и генеральный директор компании Билл Доддридж (Bill Doddridge). – К тому же, у нас имеются в наличии одиночные сертифицированные камни, в частности крупные редкие синтетические бриллианты и камни фантазийной огранки, которые мы реализовываем по цене на 50% ниже оптовых цен, обозначенных агентством Rapaport».Новый бренд предлагает продукцию широкого ряда – кольца, подвески, серьги, браслеты. Также у TrueRadiant можно будет приобрести синтетические камни любого веса до одного карата.Генеральный директор компании добавил, что TrueRadiant является первым в своем роде брендом, который предлагает весь спектр ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами. Продукция будет доступна в 10-каратоном и 14-каратном золоте. Создание ювелирных изделий с камнями уже включено в стоимость бриллиантов.Ранее сообщалось, что De Beers, крупнейший производитель алмазов по стоимости, запустила бренд синтетических бриллиантов Lightbox весной 2018 года. Компания продает свои выращенные в лаборатории бриллианты за $800 за карат и оформляет их только в серебро или розовое золото. Однако в отличие от TrueRadiant, Lightbox просит $100 за вставку своих камней в серебренные ювелирные изделия и $200 – в золотые оправы.