Эксклюзив
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
Сегодня
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Власти Якутии договорилась с "Алросой" о решении проблемы с загрязнением рек
Резкий подъем воды из-за ливней в середине августа стал причиной размыва дамб водохранилища "Алросы" в Мирнинском районе Якутии, что привело к загрязнению трех рек на западе региона. Ущерб предварительно был оценен почти в 27 млрд рублей.
"Мы с компанией достигли решения во внесудебном порядке <…> Поэтому я считаю, что все наши споры урегулированы", - сказал Николаев.
По словам главы республики, на заседании наблюдательного совета планируется принять решение, чтобы компания в течение следующих лет ежегодно отчисляла в "Фонд будущих поколений" Якутии около 150 млн рублей на обеспечение чистой питьевой водой жителей пострадавших поселков. В частности, предполагается построить скважины и очистные сооружения. Николаев добавил, что компания также планирует самостоятельно профинансировать комплексную научную экспедицию по изучению состояния рек.
Ранее региональное управление Росприроднадзора сообщило, что предварительный размер ущерба, нанесенного бассейну реки Вилюй, снабжающей питьевой водой жителей западных районов Якутии, составил 22 млрд рублей. Ущерб рекам Ирелях и Малая Ботуобия оценивается региональным министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства региона на сумму около 5 млрд рублей.