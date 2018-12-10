Власти Якутии договорилась с "Алросой" о решении проблемы с загрязнением рек

Сегодня

(ТАСС) - Власти Якутии во внесудебном порядке достигли соглашения с "Алросой" по решению проблемы с загрязнением трех рек из-за прорыва дамбы компании. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава республики Айсен Николаев.

Резкий подъем воды из-за ливней в середине августа стал причиной размыва дамб водохранилища "Алросы" в Мирнинском районе Якутии, что привело к загрязнению трех рек на западе региона. Ущерб предварительно был оценен почти в 27 млрд рублей.

"Мы с компанией достигли решения во внесудебном порядке <…> Поэтому я считаю, что все наши споры урегулированы", - сказал Николаев.

По словам главы республики, на заседании наблюдательного совета планируется принять решение, чтобы компания в течение следующих лет ежегодно отчисляла в "Фонд будущих поколений" Якутии около 150 млн рублей на обеспечение чистой питьевой водой жителей пострадавших поселков. В частности, предполагается построить скважины и очистные сооружения. Николаев добавил, что компания также планирует самостоятельно профинансировать комплексную научную экспедицию по изучению состояния рек.

Ранее региональное управление Росприроднадзора сообщило, что предварительный размер ущерба, нанесенного бассейну реки Вилюй, снабжающей питьевой водой жителей западных районов Якутии, составил 22 млрд рублей. Ущерб рекам Ирелях и Малая Ботуобия оценивается региональным министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства региона на сумму около 5 млрд рублей.



