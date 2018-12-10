Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
В Минприроды предупредили о возможном дефиците алмазов в России
«Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита, такие уникальные месторождения как «Мир» в Якутии - их все меньше и меньше. Нам, безусловно, алмазы нужны, и в Карелии в этом плане очень серьёзный потенциал», - сказал Кобылкин, выступая на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии.
«В настоящее время проводятся изыскания на алмазы в Зареченско-Соколоозерской площади с общим объемом финансирования 171 млн руб. К 2020 году мы планируем поисковые работы на алмазы в пределах Сортавальской площади», - добавил министр.
В августе 2017 года на руднике «Мир» компании «АЛРОСА» произошла авария. Спасти удалось только 143 шахтера из 151. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» продолжалась в общей сложности три недели.
В ноябре того же года комиссия Ростехнадзора, расследовавшая причины аварии, приняла решение о прекращении эксплуатации рудника.
На рудник «Мир» в первом полугодии 2017 года пришлось 11% годовой добычи по группе «АЛРОСА».