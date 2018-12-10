В Минприроды предупредили о возможном дефиците алмазов в России

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(INTERFAX.RU) - Минприроды РФ сообщает о будущем дефиците алмазов в России, планирует восполнить нехватку за счет добычи в Карелии, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин.«Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита, такие уникальные месторождения как «Мир» в Якутии - их все меньше и меньше. Нам, безусловно, алмазы нужны, и в Карелии в этом плане очень серьёзный потенциал», - сказал Кобылкин, выступая на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии.«В настоящее время проводятся изыскания на алмазы в Зареченско-Соколоозерской площади с общим объемом финансирования 171 млн руб. К 2020 году мы планируем поисковые работы на алмазы в пределах Сортавальской площади», - добавил министр.В августе 2017 года на руднике «Мир» компании «АЛРОСА» произошла авария. Спасти удалось только 143 шахтера из 151. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» продолжалась в общей сложности три недели.В ноябре того же года комиссия Ростехнадзора, расследовавшая причины аварии, приняла решение о прекращении эксплуатации рудника.На рудник «Мир» в первом полугодии 2017 года пришлось 11% годовой добычи по группе «АЛРОСА».