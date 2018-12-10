De Beers частично снимает свой запрет на раскрытие источника алмазов – СМИ

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De Beers намерена смягчить свой запрет о раскрытии источника алмазов покупателями алмазной продукции, известными как сайтхолдеры, так как в индустрии остро встал вопрос о необходимости создания более прозрачной торговли алмазами, сообщает Rapaport.Алмазный гигант, как сообщается, провел встречу со своими клиентами во время своего последнего цикла продаж в Ботсване и предложил им начиная с февраля 2019 года при перепродаже алмазов далее по производственной цепочке упоминать в качестве источника компанию DTC diamonds.Тем не менее сайтхолдерам запрещено упоминать название компании De Beers.Такой шаг был предпринят фирмой в попытке смягчить противоречивый запрет на определение камней или ювелирных изделий в качестве продукции De Beers.«Наши клиенты встретились с нами и заверили, что важно давать гарантию происхождения продукции компании, - заявил старший менеджер по связям с общественностью Дэвид Джонсон (David Johnson). – Поэтому мы рассмотрели разные возможности осуществления такой просьбы, и мы думаем, что нашли хорошее решение».Он добавил, что то, что бренд De Beers используется как для компании-производителя алмазов, так и для компании-ритейлера ювелирных изделий, может запутать клиентов фирмы.