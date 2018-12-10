Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
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26 ноября 2018
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Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
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12 ноября 2018
De Beers частично снимает свой запрет на раскрытие источника алмазов – СМИ
Алмазный гигант, как сообщается, провел встречу со своими клиентами во время своего последнего цикла продаж в Ботсване и предложил им начиная с февраля 2019 года при перепродаже алмазов далее по производственной цепочке упоминать в качестве источника компанию DTC diamonds.
Тем не менее сайтхолдерам запрещено упоминать название компании De Beers.
Такой шаг был предпринят фирмой в попытке смягчить противоречивый запрет на определение камней или ювелирных изделий в качестве продукции De Beers.
«Наши клиенты встретились с нами и заверили, что важно давать гарантию происхождения продукции компании, - заявил старший менеджер по связям с общественностью Дэвид Джонсон (David Johnson). – Поэтому мы рассмотрели разные возможности осуществления такой просьбы, и мы думаем, что нашли хорошее решение».
Он добавил, что то, что бренд De Beers используется как для компании-производителя алмазов, так и для компании-ритейлера ювелирных изделий, может запутать клиентов фирмы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished