Trans Hex восстановила свою прибыльность

Сегодня

Trans Hex, которая ведет добычу алмазов в Анголе и Южной Африке, заявила, что зарегистрировала чистую прибыль в размере 52 млн рандов ($3,7 млн) за шестимесячный период, который закончился 30 сентября, по сравнению с убытком в размере 199 млн рандов ($14 млн) годом ранее.

Компания сообщила, что доход от продаж алмазов, добытых в Южной Африке, составил 136 млн рандов за рассматриваемый период против 40,1 млн рандов в предыдущем сопоставимом периоде.

Прибыль от операций, проводимых в Анголе, достигла 26,7 млн рандов по сравнению с 11,4 млн рандов, которые компания выручила в прошлом году.

Согласно данным Trans Hex, показатели прибыли на акцию составили 41,5 цента по сравнению с убытком на акцию в размере 195 центов за предыдущий сопоставимый период.

Однако компания отметила, что зарегистрировала чистый убыток в размере 26,8 млн рандов от операций, которые она проводила за шестимесячный период, закончившийся 30 сентября, по сравнению с убытком в 2,3 млн рандов годом ранее.

В то же время TransHex сообщила, что производство в Южной Африке за шесть месяцев, окончившихся 30 сентября, упало до 55 950 каратов по сравнению с 76 261 каратом в предыдущий сопоставимый период.

Спад производства произошел в связи с тем, что West Coast добыла меньше каратов алмазов, а также из-за того, что деятельность компании в нижней части бассейна Оранжевой реки была прекращена.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



