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12 ноября 2018
Trans Hex восстановила свою прибыльность
Компания сообщила, что доход от продаж алмазов, добытых в Южной Африке, составил 136 млн рандов за рассматриваемый период против 40,1 млн рандов в предыдущем сопоставимом периоде.
Прибыль от операций, проводимых в Анголе, достигла 26,7 млн рандов по сравнению с 11,4 млн рандов, которые компания выручила в прошлом году.
Согласно данным Trans Hex, показатели прибыли на акцию составили 41,5 цента по сравнению с убытком на акцию в размере 195 центов за предыдущий сопоставимый период.
Однако компания отметила, что зарегистрировала чистый убыток в размере 26,8 млн рандов от операций, которые она проводила за шестимесячный период, закончившийся 30 сентября, по сравнению с убытком в 2,3 млн рандов годом ранее.
В то же время TransHex сообщила, что производство в Южной Африке за шесть месяцев, окончившихся 30 сентября, упало до 55 950 каратов по сравнению с 76 261 каратом в предыдущий сопоставимый период.
Спад производства произошел в связи с тем, что West Coast добыла меньше каратов алмазов, а также из-за того, что деятельность компании в нижней части бассейна Оранжевой реки была прекращена.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished