AGD Diamonds ввела в строй еще один объект, улучшающий экологию алмазного рудника им. В. Гриба

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Фото: AGD Diamonds

В середине декабря на ГОКе им. В. Гриба начала работу автомойка горнотранспортной и вспомогательной техники, сообщает пресс-служба компании.Одной из целей строительства нового производственного объекта стало повышение уровня экологической безопасности на месторождении. Автомойка построена Строительно-монтажным трестом № 5, который начал работы по ее возведению в феврале 2017 года. В здании шириной 33 метра и высотой 15,5 метра смонтирован теплогенерирующий модуль мощностью 1,5 МВт для отопления помещения и подогрева воды.В знак открытия автомойки 12 декабря первый заместитель генерального директора AGD Diamonds Геннадий Пивень и генеральный директор Строительно-монтажного треста № 5 Сергей Дорохов перерезали красную ленту.«Сегодня автомойка уже готова принимать горный транспорт с производительностью один автомобиль БелАЗ в час грузоподъемностью до 140 тонн. Замкнутый цикл работы позволяет фильтровать воду и использовать ее для мытья автомобилей повторно, не загрязняя окружающую среду», - говорится в пресс-релизе компании.По итогам рейтинга открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2018 год, составленного Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, AGD Diamonds признана лучшей среди алмазодобывающих компаний.