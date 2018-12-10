Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
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Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
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Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
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12 ноября 2018
AGD Diamonds ввела в строй еще один объект, улучшающий экологию алмазного рудника им. В. Гриба
Одной из целей строительства нового производственного объекта стало повышение уровня экологической безопасности на месторождении. Автомойка построена Строительно-монтажным трестом № 5, который начал работы по ее возведению в феврале 2017 года. В здании шириной 33 метра и высотой 15,5 метра смонтирован теплогенерирующий модуль мощностью 1,5 МВт для отопления помещения и подогрева воды.
Фото: AGD Diamonds
В знак открытия автомойки 12 декабря первый заместитель генерального директора AGD Diamonds Геннадий Пивень и генеральный директор Строительно-монтажного треста № 5 Сергей Дорохов перерезали красную ленту.
«Сегодня автомойка уже готова принимать горный транспорт с производительностью один автомобиль БелАЗ в час грузоподъемностью до 140 тонн. Замкнутый цикл работы позволяет фильтровать воду и использовать ее для мытья автомобилей повторно, не загрязняя окружающую среду», - говорится в пресс-релизе компании.
По итогам рейтинга открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2018 год, составленного Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, AGD Diamonds признана лучшей среди алмазодобывающих компаний.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург