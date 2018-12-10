Экспорт бриллиантов из Индии в ноябре снизился на 12%

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Экспорт бриллиантов из Индии упал на 12,06% по сравнению с тем же месяцем в 2017 году, согласно предварительным данным индийского Совета по содействию экспорту ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).Экспорт бриллиантов из Индии в течение месяца составил $1,56 млрд, что показывает спад на 12,06% по сравнению с $1,78 млрд, которые были экспортированы в ноябре 2017 года.Импорт алмазов снизился в течение месяца до $929,26 млн по сравнению с $1 948,5 млн, импортированными в ноябре 2017 года.По объему импорт алмазной продукции снизился с 19,95 млн каратов в ноябре 2017 года до 12,69 млн каратов в ноябре этого года.Импорт бриллиантов упал до $65,20 млн в ноябре 2018 года с $186,49 млн в ноябре 2017 года.Экспорт бриллиантов за период с апреля по ноябрь 2018 года вырос на 6,04%, до $16,55 млрд, против $15,6 млрд, которые были экспортированы в период с апреля по ноябрь в прошлом году.Импорт бриллиантов упал на 39,45%, до $925,91 млн, за апрель-ноябрь 2018 года по сравнению с $1 529,19 млн, импортированными за тот же период в 2017 году.Импорт алмазов показал спад на 13,27%, до $10,34 млрд, за апрель-ноябрь 2018 года с $11,92 млрд за тот же период прошлого года.По объему импорт упал на 11,16%, с 120 млн каратов в период с апреля по ноябрь 2017 года до 107 млн каратов за тот же период в этом году.