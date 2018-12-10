Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
Экспорт бриллиантов из Индии в ноябре снизился на 12%
Экспорт бриллиантов из Индии в течение месяца составил $1,56 млрд, что показывает спад на 12,06% по сравнению с $1,78 млрд, которые были экспортированы в ноябре 2017 года.
Импорт алмазов снизился в течение месяца до $929,26 млн по сравнению с $1 948,5 млн, импортированными в ноябре 2017 года.
По объему импорт алмазной продукции снизился с 19,95 млн каратов в ноябре 2017 года до 12,69 млн каратов в ноябре этого года.
Импорт бриллиантов упал до $65,20 млн в ноябре 2018 года с $186,49 млн в ноябре 2017 года.
Экспорт бриллиантов за период с апреля по ноябрь 2018 года вырос на 6,04%, до $16,55 млрд, против $15,6 млрд, которые были экспортированы в период с апреля по ноябрь в прошлом году.
Импорт бриллиантов упал на 39,45%, до $925,91 млн, за апрель-ноябрь 2018 года по сравнению с $1 529,19 млн, импортированными за тот же период в 2017 году.
Импорт алмазов показал спад на 13,27%, до $10,34 млрд, за апрель-ноябрь 2018 года с $11,92 млрд за тот же период прошлого года.
По объему импорт упал на 11,16%, с 120 млн каратов в период с апреля по ноябрь 2017 года до 107 млн каратов за тот же период в этом году.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished