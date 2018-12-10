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12 ноября 2018

TAGS реализовала алмазы на $46 млн во время дубайского тендера

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TAGS_logo1.pngКомпания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS)  продала алмазное сырье на $46,4 млн во время тендера в Дубае, который проходил в конце ноября – начале декабря этого года.
TAGS реализовала 97 841 карат камней наивысшего качества, добытых на рудниках в Южной Африке и Анголе, по средней цене, которая составила $474 за карат. Согласно данным компании, подачу заявок продлили в связи с высоким спросом покупателей на продукцию. 168 человек приняли участие в 10-ом и последнем в этом году тендере.
«В 2019 году мы ожидаем устойчивый объем поставок алмазов, таким образом, наши клиенты смогут получать постоянный и большой объем высококачественных алмазов, которые составят основную часть продукции производителей бриллиантов», - заявили в TAGS.    
Компания помогает организовывать алмазные аукционы и тендеры от лица производителей алмазов, которые хотят реализовать свою продукцию вне своих офисов в Антверпене, Кейптауне или Дубае.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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