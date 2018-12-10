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12 ноября 2018
Christie’s ставит рекорды по продаже ювелирных изделий 25-ый год подряд
Десятку самых дорогих и значимых ювелирных изделий, которые ушли с молотка в этом году, возглавляет розовый бриллиант прямоугольной огранки Pink Legacy (Розовое достояние). Камень фантазийного ярко-розового цвета весом 18,96 карата, который в свое время был частью коллекции Оппенгеймера (Oppenheimer), был продан на аукционе в Женеве за рекордную цену в $50 375 000. Цена камня за карат побила мировой рекорд цен на розовые бриллианты, составив $2 656 909.
Pink Legacy Фото: Christie's
Агентство Business Insider Australia привело слова Дафны Лингон (Daphne Lingon), главы отдела по продажам ювелирных изделий в Америке Christie’s, которая сообщила, что продажи этого года являются особо значимыми для аукционного дома.
«В этом сезоне мы наблюдали сенсационные продажи ювелирных изделий, в частности розового бриллианта Winston Pink Legacy, который был реализован в Женеве и поставил рекордную цену за карат розового бриллианта в мире, а также колье Peacock Necklace (колье Павлин), проданное на аукционе в Гонконге и установившее рекордную цену за кашмирские сапфиры в мире», - сказала она.
Второе место в списке занимает подвеска с голубым бриллиантом насыщенного фантазийного цвета весом 8,01 карата ювелирного дома Moussaeief, которая была продана за $20 470 000 или $2 555 556 за карат. Подвеска стала звездой аукциона в Гонконге.
Бриллиантовое кольцо от Bulgari с фантазийным бриллиантом ярко-голубого цвета весом 8,88 карата и огранки «подушка», проданное за $18 312 500 в Нью-Йорке, заняло третье место в списке Christie’s.
Четвертое место занимает колье Peacock Necklace (колье Павлин), которое ушло с молотка на аукционе «Великолепные украшения» в Гонконге за $14 959 869. Колье с кашмирскими сапфирами и бриллиантами побило мировой рекорд цен за кашмирские сапфиры.
Peacock Necklace Фото: Christie's
Пятерку самых дорогих ювелирных изделий, проданных в этом году аукционным домом, завершает подвеска с розовым бриллиантом ярко-розового фантазийного цвета. Камень, ограненный в форме сердца, принес Christie’s $9 537 500.
Шестую позицию занимает кольцо с бриллиантами и бирманским рубином, проданное за $7 233 626.
Единственный лот с белым бриллиантом в десятке самых дорогих украшений, проданных Christie's в этом году, занимает седьмое место. Кольцо с бриллиантом цвета D весом 50,47 карата, созданное Гарри Уинстоном (Harry Winston), было реализовано за $6 500 000.
Последние три места занимают кольца с бриллиантами прямоугольной огранки. Кольцо с розово-лиловым бриллиантом насыщенного фантазийного цвета весом 8,52 карата было продано за $6 275 000; кольцо с желтым бриллиантом насыщенного желтого цвета массой 20,49 карата было реализовано за $5 487 500; а кольцо с бриллиантом насыщенного голубого цвета весом 3,09 карата ушло с молотка за $5 375 000.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург