Christie’s ставит рекорды по продаже ювелирных изделий 25-ый год подряд

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Pink Legacy Фото: Christie's

Peacock Necklace Фото: Christie's

В этом году аукционный дом Christie’s отмечает 25 лет своего лидерства на рынке ювелирных аукционов. Компания также подвела итоги продаж эксклюзивных украшений этого года, многие из которых превысили свою оценочную стоимость.Десятку самых дорогих и значимых ювелирных изделий, которые ушли с молотка в этом году, возглавляет розовый бриллиант прямоугольной огранки Pink Legacy (Розовое достояние). Камень фантазийного ярко-розового цвета весом 18,96 карата, который в свое время был частью коллекции Оппенгеймера (Oppenheimer), был продан на аукционе в Женеве за рекордную цену в $50 375 000. Цена камня за карат побила мировой рекорд цен на розовые бриллианты, составив $2 656 909.Агентство Business Insider Australia привело слова Дафны Лингон (Daphne Lingon), главы отдела по продажам ювелирных изделий в Америке Christie’s, которая сообщила, что продажи этого года являются особо значимыми для аукционного дома.«В этом сезоне мы наблюдали сенсационные продажи ювелирных изделий, в частности розового бриллианта Winston Pink Legacy, который был реализован в Женеве и поставил рекордную цену за карат розового бриллианта в мире, а также колье Peacock Necklace (колье Павлин), проданное на аукционе в Гонконге и установившее рекордную цену за кашмирские сапфиры в мире», - сказала она.Второе место в списке занимает подвеска с голубым бриллиантом насыщенного фантазийного цвета весом 8,01 карата ювелирного дома Moussaeief, которая была продана за $20 470 000 или $2 555 556 за карат. Подвеска стала звездой аукциона в Гонконге.Бриллиантовое кольцо от Bulgari с фантазийным бриллиантом ярко-голубого цвета весом 8,88 карата и огранки «подушка», проданное за $18 312 500 в Нью-Йорке, заняло третье место в списке Christie’s.Четвертое место занимает колье Peacock Necklace (колье Павлин), которое ушло с молотка на аукционе «Великолепные украшения» в Гонконге за $14 959 869. Колье с кашмирскими сапфирами и бриллиантами побило мировой рекорд цен за кашмирские сапфиры.Пятерку самых дорогих ювелирных изделий, проданных в этом году аукционным домом, завершает подвеска с розовым бриллиантом ярко-розового фантазийного цвета. Камень, ограненный в форме сердца, принес Christie’s $9 537 500.Шестую позицию занимает кольцо с бриллиантами и бирманским рубином, проданное за $7 233 626.Единственный лот с белым бриллиантом в десятке самых дорогих украшений, проданных Christie's в этом году, занимает седьмое место. Кольцо с бриллиантом цвета D весом 50,47 карата, созданное Гарри Уинстоном (Harry Winston), было реализовано за $6 500 000.Последние три места занимают кольца с бриллиантами прямоугольной огранки. Кольцо с розово-лиловым бриллиантом насыщенного фантазийного цвета весом 8,52 карата было продано за $6 275 000; кольцо с желтым бриллиантом насыщенного желтого цвета массой 20,49 карата было реализовано за $5 487 500; а кольцо с бриллиантом насыщенного голубого цвета весом 3,09 карата ушло с молотка за $5 375 000.