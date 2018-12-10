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12 ноября 2018

Алмазная компания Ганы не выплачивает зарплату своим работникам уже год

Сегодня
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Great Consolidated Diamonds (GCD), которая раньше называлась Ghana Consolidated Diamonds, не выплачивает своим сотрудникам зарплаты и пособия уже год, сообщают местные средства массовой информации.
Согласно Ghanaweb, работники компании объявили сидячую забастовку.
Кроме требований выплатить им задержанные зарплаты и пособия, которые не выплачивались несколько лет, сотрудники фирмы также высказали опасения по поводу работы, так как их контракты истекают 21 декабря.
«Каждый год мы подписываем контракт … и к сроку окончания нашего договора мы должны получить бонусы. В течение семи лет нам не выплачивали бонусы, поэтому мы решили устроить забастовку», - заявил лидер комитета трудящихся GCD Самуэль Данио (Samuel Danyo).
После этого официальные представители компании назначили с работниками предприятия встречу для того, чтобы обсудить их требования.
Аккра, как сообщается, находится в поиске стратегического инвестора, который бы занялся разработкой рудника GCD в связи с низкими производственными показателями нынешнего инвестора.
Рудник производил более 2,5 млн каратов в год, а пика своего производства он достиг в 1970-х годах.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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