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12 ноября 2018
Генеральный директор Dominion Diamond покидает компанию
Патрик Эванс был назначен генеральным директором Dominion в ноябре 2017 года, после того как Деннис Вашингтон (Dennis Washington) приобрел компанию за $1,2 млрд.
Алмазный рудник Даявик Фото: Dominion Diamond
Шейн Дурджин (Shane Durgin), который занимал пост управляющего директора компании, сменит Эванса на должности генерального директора, в то время как бывший глава компании останется советником при фирме до конца 2019 года.
До этого компанию также покинули Мэтью Квинлан (Matthew Quinlan), финансовый директор, и Шанталь Лавоа (Chantal Lavoie), управляющий директор.
Dominion Diamond разрабатывает два алмазных рудника, оба находятся в Северо-Западных территориях Канады.
Компания также держит контрольный пакет акций Екати (Ekati), который является первым алмазным рудником страны, и владеет 40% акций близлежащего рудника Даявик (Diavik), на котором компания проводит добычу алмазов с партнером по совместному предприятию Rio Tinto.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished