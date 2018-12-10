Генеральный директор Dominion Diamond покидает компанию

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Алмазный рудник Даявик Фото: Dominion Diamond

Генеральный директор Dominion Diamond Патрик Эванс (Patrick Evans) покидает свой пост в компании. Таким образом, в этом году это уже третий человек, который оставляет руководящую должность в горнодобывающей канадской фирме, сообщает Bloomberg.Патрик Эванс был назначен генеральным директором Dominion в ноябре 2017 года, после того как Деннис Вашингтон (Dennis Washington) приобрел компанию за $1,2 млрд.Шейн Дурджин (Shane Durgin), который занимал пост управляющего директора компании, сменит Эванса на должности генерального директора, в то время как бывший глава компании останется советником при фирме до конца 2019 года.До этого компанию также покинули Мэтью Квинлан (Matthew Quinlan), финансовый директор, и Шанталь Лавоа (Chantal Lavoie), управляющий директор.Dominion Diamond разрабатывает два алмазных рудника, оба находятся в Северо-Западных территориях Канады.Компания также держит контрольный пакет акций Екати (Ekati), который является первым алмазным рудником страны, и владеет 40% акций близлежащего рудника Даявик (Diavik), на котором компания проводит добычу алмазов с партнером по совместному предприятию Rio Tinto.