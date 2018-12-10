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12 ноября 2018

Северо-Западные территории Канады сняли запрет на обработку алмазов за рубежом

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Власти Северо-Западных территорий Канады отменили запрет на отправку алмазов местными производителями на обработку за переделами региона, что потенциально может обеспечить для отрасли значительную экономию.
Правила, действующие с 1999 года, требуют от региональных фирм по шлифовке и полировке алмазов обрабатывать товар в пределах границ Северо-Западных территорий. Это ограничивало отраслевой рост, поскольку изготовление бриллианта в регионе стоит около $300 за карат по сравнению с $80 за карат в таких странах, как Намибия, сообщается на сайте телеканала CBC.
Отныне компании смогут экспортировать 70% своих товаров в обмен на инвестиции в другие отрасли, такие как местное ювелирное производство, розничная торговля и туризм, сообщает CBC. Правительство Северо-Западных территорий будет оценивать вклады бизнеса в экономику региона и на этом основании решать, сколько алмазов компания может отправить на обработку. В редких случаях компаниям может быть разрешено поставлять за рубеж до 90% своих алмазов, отмечают власти.
Согласно их данным, изменения также открывают компаниям возможность обрабатывать более дорогостоящие товары в местных центрах, таких как Йеллоунайф, а продукцию менее высокого качества отправлять в более дешевые центры за рубежом.
Местные производители бриллиантов ежегодно обрабатывают алмазов на 150 млн канадских долларов ($112,6 млн) в год.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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