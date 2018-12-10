ESMA принимает меры для повышения уверенности потребителей в секторе бриллиантов и ювелирных изделий

Сегодня

Управление ОАЭ по стандартизации и метрологии (UAE’s Emirates Authority for Standardisation & Metrology, ESMA) приняло три новых положения для индустрии ювелирных изделий, которые помогут повысить уверенность потребителей в секторе украшений, говорится в сообщении на diamondworld.net.

Совет директоров организации принял три положения, которые войдут в постановление правительства ОАЭ №45 от 2018 года, согласно которому ювелирные изделия нужно будет клеймить для осуществления большего контроля над сектором драгоценных камней и драгметаллов.

Новый закон будет касаться людей, которые связаны с созданием проб на драгметаллы или сертификатов на украшения с драгоценными камнями, а также лиц, которые занимаются продажей, переработкой или торговлей украшениями с пробами или сертификатами.

В настоящий момент все ювелирные изделия с бриллиантами сопровождаются соответствующим сертификатом, в котором есть данные о весе камня и другая информация. Благодаря введению ESMA новых требований о пробах в секторе ювелирных изделий и бриллиантов будет достигнута еще большая прозрачность.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished