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12 ноября 2018
ZCDC планирует переселить жителей Маранге
CNRG заявил, что нанял адвоката Браяна Маджаманду (Brian Majamanda), который будет предоставлять бесплатную юридическую помощь обеспокоенным жителям района.
Фото: ZCDC
Согласно данным центра, в октябре ZCDC принудила местных жителей подписать документы на согласие на переселение, также населению деревни было обещано пособие за причинение неудобств в размере $1 000, обеспечение продовольственной помощи в течение 4 месяцев и помощь в перемещении захоронений ближе к оставшимся членам семьи в размере $300.
Согласно сообщению, около 70 человек подписали документы «под давлением и из-за страха к неизвестности».
В CNRG сказали, что центр договорился о встрече с пострадавшими семьями, чтобы сообщить им об их правах.
«Местные жители решили организоваться и решить вопрос об их переселении с помощью CNRG, судебных инстанций или с помощью мирных демонстраций, - сообщила организация. – Мы поспособствовали росту уверенности населения в своих правах, и они хотят противостоять планам по переселению».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished