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12 ноября 2018

ZCDC планирует переселить жителей Маранге

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Зимбабвийский Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) мобилизует жителей деревни Кусена в районе Маранге (Marange), чтобы противостоять планам Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) по переселению местных жителей для того, чтобы освободить местность для добычи алмазов.
CNRG заявил, что нанял адвоката Браяна Маджаманду (Brian Majamanda), который будет предоставлять бесплатную юридическую помощь обеспокоенным жителям района.

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Фото: ZCDC


Согласно данным центра, в октябре ZCDC принудила местных жителей подписать документы на согласие на переселение, также населению деревни было обещано пособие за причинение неудобств в размере $1 000, обеспечение продовольственной помощи в течение 4 месяцев и помощь в перемещении захоронений ближе к оставшимся членам семьи в размере $300.
Согласно сообщению, около 70 человек подписали документы «под давлением и из-за страха к неизвестности».
В CNRG сказали, что центр договорился о встрече с пострадавшими семьями, чтобы сообщить им об их правах.
«Местные жители решили организоваться и решить вопрос об их переселении с помощью CNRG, судебных инстанций или с помощью мирных демонстраций, - сообщила организация. – Мы поспособствовали росту уверенности населения в своих правах, и они хотят противостоять планам по переселению».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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