Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
Объем добычи алмазов De Beers в 2019 году снизится – Anglo
До этого компания озвучивала другую цифру, и предполагалось, что уровень добычи составит 32 млн каратов в 2019 году.
Компания представила инвесторам и аналитикам новые данные, согласно которым снижение в объемах производства связано с сокращением добычи открытым способом на рудниках Венеция (Venetia) в Южной Африке и Виктор (Victor) в Канаде, производство на которых скоро остановится.
Производство также зависит от состояния рынка, отметила Anglo.
Ожидалось, что De Beers, которая проводит операции по добыче алмазов в Ботсване, Канаде, Намибии и Южной Африке, в этом году произведет 35-36 млн каратов по сравнению с прошлым годом, когда она добыла 33,5 млн каратов.
Однако сообщается, что в 2020 году алмазное производство De Beers вырастет до 33-35 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished