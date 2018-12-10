Объем добычи алмазов De Beers в 2019 году снизится – Anglo

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Anglo American, которая владеет 85% акций компании De Beers, заявила, что объем добычи алмазов компанией составит 31-33 млн каратов в 2019 году.До этого компания озвучивала другую цифру, и предполагалось, что уровень добычи составит 32 млн каратов в 2019 году.Компания представила инвесторам и аналитикам новые данные, согласно которым снижение в объемах производства связано с сокращением добычи открытым способом на рудниках Венеция (Venetia) в Южной Африке и Виктор (Victor) в Канаде, производство на которых скоро остановится.Производство также зависит от состояния рынка, отметила Anglo.Ожидалось, что De Beers, которая проводит операции по добыче алмазов в Ботсване, Канаде, Намибии и Южной Африке, в этом году произведет 35-36 млн каратов по сравнению с прошлым годом, когда она добыла 33,5 млн каратов.Однако сообщается, что в 2020 году алмазное производство De Beers вырастет до 33-35 млн каратов.