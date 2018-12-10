Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
Доход Lukfook вырос на фоне более позитивного «настроения» рынка
Фото: Lukfook
Вон Вай Шэун (Wong Wai Sheung), председатель и исполнительный директор Lukfook, сообщил: «Приток туристов в Гонконг и Макао увеличился благодаря улучшению общей экономической среды. Однако на состояние рынка повлияла торговая война между Китаем и США, а также девальвация юаней. Компания с осторожностью составляет планы на развитие бизнеса во второй половине финансового года. Тем не менее предполагаемый значительный рост среднего класса в Китае может означать хорошие перспективы для бизнеса на среднесрочный и долгосрочный периоды».
За шестимесячный период, окончившийся 30 сентября, общий объем продаж в сопоставимых магазинах вырос на 17,7%, продажи изделий с драгоценными камнями из золота и платины увеличились на 22,3% и 11,3% соответственно.
«В предстоящем году компания сосредоточится на расширении ассортимента продукции и маркетинговых кампаний в Китае, также планируется создать направленные на расширение присутствия компании на рынке стратегии для того, чтобы охватить рынок массового производства - средний класс, новобрачных и детей», - добавил Вон.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished