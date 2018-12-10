Доход Lukfook вырос на фоне более позитивного «настроения» рынка

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Фото: Lukfook

Гонконгская ювелирная компания LukFook Holdings Ltd сообщила о росте чистой прибыли на 27,9% за шестимесячный период, окончившийся 30 сентября, на фоне позитивной конъюнктуры рыка и снизившихся цен на золото. Прибыль акционеров составила $85 млн, говорится в сообщении jewellernews.net.Вон Вай Шэун (Wong Wai Sheung), председатель и исполнительный директор Lukfook, сообщил: «Приток туристов в Гонконг и Макао увеличился благодаря улучшению общей экономической среды. Однако на состояние рынка повлияла торговая война между Китаем и США, а также девальвация юаней. Компания с осторожностью составляет планы на развитие бизнеса во второй половине финансового года. Тем не менее предполагаемый значительный рост среднего класса в Китае может означать хорошие перспективы для бизнеса на среднесрочный и долгосрочный периоды».За шестимесячный период, окончившийся 30 сентября, общий объем продаж в сопоставимых магазинах вырос на 17,7%, продажи изделий с драгоценными камнями из золота и платины увеличились на 22,3% и 11,3% соответственно.«В предстоящем году компания сосредоточится на расширении ассортимента продукции и маркетинговых кампаний в Китае, также планируется создать направленные на расширение присутствия компании на рынке стратегии для того, чтобы охватить рынок массового производства - средний класс, новобрачных и детей», - добавил Вон.