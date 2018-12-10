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12 ноября 2018

Бриллиантовое кольцо весом 24,31 карата продано за £1,86 млн на аукционе Bonhams в Лондоне

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Кольцо с великолепным бриллиантом весом 24,31 карата D-цвета безупречной чистоты и типа IIa продано за £1 868 750  ($2 387 105) или $98 194 за карат на декабрьском аукционе ювелирных изделий Bonhams в Лондоне.
Лот, ставший предметом оживленного торга как на самой площадке, так и в интернете и по телефонной линии, был продан участнику тендера, делавшему ставки по телефону. Предпродажная стоимость изделия была оценена в £1 300 000 - 1 800 000 фунтов стерлингов (1 700 000 - 2 300 000 долларов США).

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Фото: Bonhams


«Великолепный драгоценный камень вызывал восхищение во время наших предварительных просмотров в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. Он вызвал большой интерес не только благодаря значительным размерам - бриллианты высшего качества весом более 20 каратов очень редки, но также благодаря безупречной чистоте и исключительному «белому» цвету. Мы очень довольны результатами торгов», - заявила Эмили Барбер (Emily Barber), директор по ювелирным изделиям Bonhams UK.
Общая сумма продажи выставленных на аукцион лотов составила 5 201 000 фунтов стерлингов ($6 643 656).

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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