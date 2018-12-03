Интерес потребителей к созданным в лаборатории бриллиантам растет - СМИ

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Фото: Lightbox

Синтетические бриллианты, производство которых на данный момент достигает 2 млн каратов камней ювелирного качества, могут со временем заменить мелкие природные бриллианты, так как потребительский интерес к синтетике продолжает расти, сообщает Rapaport, ссылаясь на Bain & Company.Компания совместно с Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) опубликовала на прошлой неделе результаты исследования, согласно которому, при нынешнем годовом росте синтетической продукции в 15-20% к 2030 году производство выращенных в лаборатории бриллиантов может составить 10-17 млн каратов в год, говорится на сайте агентства. Большинство созданных людьми бриллиантов достигают веса всего в 0,18 карата. Таким образом, синтетическая индустрия имеет прямое влияние на сектор мелких природных камней, чья цена за карат намного превышает цены на выращенные в лаборатории камни.«На сегодняшний день производство выращенных в лаборатории камней стоит от $300 до $500 за карат благодаря методу химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD) по сравнению с 2008 годом, когда цена производства за карат достигала $4 000», - агентство привело данные исследования Bain.Кроме всего прочего, на интерес потребителей повлияли такие факторы, как пересмотр Федеральной торговой комиссией США (US Federal Trade Commission) Руководства для ювелиров, согласно которому, бриллиантом теперь может называться не только «природный» камень, а также открытие крупнейшим производителем алмазов по стоимости De Beers бренда выращенных в лаборатории бриллиантов Lightbox.Lightbox ведет активную маркетинговую политику и установила во время кибер-недели флеш-магазин, где возможно было примерить ювелирные изделия бренда и оформить на них заказ. Цены на бриллианты фирмы начинались от $200 за четверть карата и доходили до $800 за карат.Компания недавно сообщила, что, в связи успехом своей продукции, она намерена диверсифицировать свою продукцию - в 2019 году Lightbox планирует запустить линию браслетов и колец, согласно порталу diamonds.net. Компания приняла такое решение на фоне повышенного спроса на созданные человеком бриллианты.