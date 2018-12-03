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12 ноября 2018

Алмазы с рудника Луло компании Lucapa будут выставлены на первом международном тендере

Сегодня
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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond сообщила, что алмазы, добытые на руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет совместно с Endiama и Rosas & Petalas, будут представлены на историческом первом международном тендере, который пройдет в рамках нового торгового закона, принятого президентом Жуаном Лоренсу.
Новый алмазный торговый закон, предложенный лидером Анголы, является частью стратегии по повышению прямых иностранных инвестиций в алмазный сектор страны.
Sociedade Mineira Do Lulo (SML) продаст семь крупных алмазов исключительного качества, добытых на Луло, на тендере исключительных камней, который пройдет в офисе компании Sodiam (государственная ангольская компания по продаже алмазов) в Луанде в следующем месяце.

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Фото: Lucapa Diamond


На тендере будет представлено семь белых камней типа IIa цвета D весом до 114 каратов и розовый алмаз массой 46 каратов.
«Lucapa и ее партнеры очень рады и горды тем, что алмазы, добытые на нашем руднике Луло, были избраны для того, чтобы начать новую главу в алмазной истории Анголы, - сообщил управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). – Ведущие диамантеры со всего мира примут участие в тендере исключительных камней, так как Ангола и Луло начинают представлять алмазы международному алмазному сообществу».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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