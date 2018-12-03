Petra Diamonds продала свою долю акций в Helam Mining

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Petra Diamonds продала свою долю акций в предприятии Helam Mining компании Lindleys Mining за номинальную плату в размере 200 рандов ($14,20) с немедленным вступлением сделки в силу. Компания намерена поддержать план правительсва Южной Африки по продлению жизни шахт, которым грозит скорое закрытие.Рудник Хелам (Helam) был законсервирован компанией в 2015 финансовом году, и с тех пор на нем не проводились какие-либо работы.Продажа рудника является частью стратегии компании по пересмотру портфеля активов, направленной на повышение возврата капитала в бизнес.Lindleys примет на себя все обязательства компании по сохранению окружающей среды относительно шахты Хелам, которые в настоящий момент оцениваются в 23 млн рандов ($1,7 млн).В Petra сообщили, что Хелам имеет потенциал стать устойчивым малым предприятием по производству алмазов и больше подходит компании с владельцем-управителем, который сможет сосредоточиться на оптимизации производства только на этом руднике.