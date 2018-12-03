Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
Вчера
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
Petra Diamonds продала свою долю акций в Helam Mining
Рудник Хелам (Helam) был законсервирован компанией в 2015 финансовом году, и с тех пор на нем не проводились какие-либо работы.
Продажа рудника является частью стратегии компании по пересмотру портфеля активов, направленной на повышение возврата капитала в бизнес.
Lindleys примет на себя все обязательства компании по сохранению окружающей среды относительно шахты Хелам, которые в настоящий момент оцениваются в 23 млн рандов ($1,7 млн).
В Petra сообщили, что Хелам имеет потенциал стать устойчивым малым предприятием по производству алмазов и больше подходит компании с владельцем-управителем, который сможет сосредоточиться на оптимизации производства только на этом руднике.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished