GJEPC настаивает на новой ценовой алмазной политике в Зимбабве

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Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) призвал правительство Зимбабве пересмотреть резервную цену на ее алмазы, сообщает NewZimbabwe.com.GJEPC, который поднял этот вопрос во время встреч с заместителем министра промышленности Зимбабве Раджешом Моди (Rajesh Modi), заявил, что Хараре должна предложить более гибкую систему цен.«Мы попросили правительство Зимбабве разработать механизм, в рамках которого оценка алмазов будет происходить при участии GJEPC, потому что большинство драгоценных камней страны отправляются в Сурат, поэтому общая ценовая политика для алмазов принесет выгоду обеим странам», - агентство привело слова регионального председателя GJEPC Динеша Навадийу (Dinesh Navadiya).В то же время Моди сообщил, что обсудит этот вопрос с его руководством в Хараре.«Я намерен разобраться в преимуществах двустороннего торгового сотрудничества с Индией, в частности с Суратом. Мы отметили проблемы, с которыми сталкиваются алмазные импортеры в этой стране, я вынесу эти вопросы для обсуждения на высшем правительственном уровне», - сказал он.Государственная компания Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC) произвела 2,4 млн каратов алмазов в период с января по октябрь 2018 года.Официальные представители компании заявили, что ZCDC все еще намерена произвести 3 млн каратов алмазов в концу этого года. В прошлом году компания добыла 1,8 млн каратов алмазов.