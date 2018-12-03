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12 ноября 2018

Signet объявила финансовые результаты третьего квартала

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signet_logo.pngКомпания Signet Jewelers, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила результаты третьего квартала 2019 финансового года.
За 13 недель, истекших 3 ноября 2018 года, общий объем продаж Signet составил $1,19 млрд – рост на 3,0% , а также на 3,3% при постоянных курсах валют - по сравнению с предыдущим кварталом.  Общий показатель продаж в сопоставимых магазинах продемонстрировал рост на 1,6% по сравнению с тем же кварталом прошлого финансового года с учетом неблагоприятного влияния потери 75 базисных пунктов из-за запланированных изменений в сроках распродаж в сети Zales и Peoples.
На увеличение общего объема продаж на $34,8 млн по сравнению с предыдущим кварталом положительно повлияли рост продаж в сопоставимых магазинах, новые стандарты учета выручки, приобретение бриллиантового онлайн-ритейлера James Allen в сентябре 2017 года.
Объемы продаж в сегменте электронной торговли в третьем квартале, включая James Allen, достигли $125,0 млн, увеличившись на 54,9% за отчетный период. Продажи James Allen составили $52,5 млн, что на 13,6% больше, чем за тот же период прошлого года, увеличив на 50 базисных пунктов общий объем продаж в сопоставимых магазинах компании.  Объем электронной торговли увеличился во всех сегментах, составив 10,5% от общего объема продаж в третьем квартале против 7,0% в третьем квартале предыдущего года.
«В третьем квартале мы добились положительного роста продаж в сопоставимых магазинах  с возвратом к положительной динамике роста нашего флагмана Kay, активизацией торговли у Piercing Pagoda и Zales, а также с двузначными показателями роста объемов электронной торговли», - прокомментировала Вирджиния С. Дросос (Virginia C. Drosos), генеральный директор компании Signet Jewelers.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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