Мозамбик будет сертифицировать алмазы – СМИ

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В начале следующего года в Мозамбике будет создан исполнительный секретариат для сертификации алмазов, говорится в сообщении новостного агентства AIM со ссылкой на радио Radio Mozambique.Агентство процитировало министра минеральных ресурсов и энергетики страны Макса Тонелу (Max Tonela), который сообщил, что новая организация будет давать сертификат о происхождении алмазов, добытых в стране на юге Африки.«Этот исполнительный секретариат будет играть огромную роль в сертификации происхождения камней, что, в свою очередь, будет способствовать тому, что алмазы будут признаны на международном уровне», - сказал он.Тонела добавил, что Мозамбик является участником Кимберлийского процесса, который был создан для защиты алмазного рынка от попадания в него алмазов из зон конфликтов.Он заявил, что страна создала все условия для эффективной эксплуатации алмазных месторождений в районе Массангена провинции Газа.«В районе Массангена находится несколько участков для разработки, - сказал он. – Нам сообщили, что по крайней мере на одном их этих участков началась первая фаза разработки месторождений, однако необходимо было решить некоторые вопросы относительно участия Мозамбика в Сертификационной Схеме Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), частью которой страна уже является».