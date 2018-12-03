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12 ноября 2018
Мозамбик будет сертифицировать алмазы – СМИ
Агентство процитировало министра минеральных ресурсов и энергетики страны Макса Тонелу (Max Tonela), который сообщил, что новая организация будет давать сертификат о происхождении алмазов, добытых в стране на юге Африки.
«Этот исполнительный секретариат будет играть огромную роль в сертификации происхождения камней, что, в свою очередь, будет способствовать тому, что алмазы будут признаны на международном уровне», - сказал он.
Тонела добавил, что Мозамбик является участником Кимберлийского процесса, который был создан для защиты алмазного рынка от попадания в него алмазов из зон конфликтов.
Он заявил, что страна создала все условия для эффективной эксплуатации алмазных месторождений в районе Массангена провинции Газа.
«В районе Массангена находится несколько участков для разработки, - сказал он. – Нам сообщили, что по крайней мере на одном их этих участков началась первая фаза разработки месторождений, однако необходимо было решить некоторые вопросы относительно участия Мозамбика в Сертификационной Схеме Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), частью которой страна уже является».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished