Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
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12 ноября 2018
Крупнейшие ювелирные ритейлеры Гонконга ожидают спад продаж во время праздников
Luk Fook заявила: «В октябре и за первые три недели ноября продажи в сопоставимых магазинах Luk Fook в Гонконге и Макао упали менее чем на 10%, а в материковом Китае объем продаж упал более чем на 10%. Чистая прибыль в финансовом году, который закончился 30 сентября, снизилась на 65%, до $30,4 млн, по сравнению с прошлым годом, несмотря на то что продажи во всех регионах увеличились. Доход вырос на 25%, до $1 млрд, за полгода, в то время как продажи в сопоставимых магазинах увеличились на 18%».
Цена акций компании упала на 7%.
Акции Chow Tai Fook также упали на 7% в результате того, что из-за конвертации валют чистая прибыль компании снизилась на 89%, до $36,6 млн, в первом полугодии финансового года. Компания предположила, что рост продаж, скорее всего, приостановится в предстоящий праздничный период. Однако прибыль компании выросла на 20%, до 3,8 млрд гонконгских долларов, за шестимесячный период, который окончился 30 сентября.
Компания сообщила: «Такой уровень роста замедлится во второй половине финансового года, которая закончится в марте 2019 года, так как более высокая база сравнения, напряжение в торговых отношениях между США и Китаем, а также колебания валютного курса могут негативно сказаться на результатах».
Розничные продажи в регионе вырастут во второй половине финансового года во время активного сезона покупок перед китайским Новым Годом, который пройдет 5 февраля.
С 1 июля курс юаня снизился на 5% относительно гонконгского и американского долларов. Это произошло в результате того, что США повысила тарифы на импорт китайских товаров.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished