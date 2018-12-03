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12 ноября 2018

АЛРОСА в ноябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $274,0 млн

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в ноябре и за одиннадцать месяцев 2018 года.
В ноябре текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $274,0 млн (-18% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $266,6 млн, бриллиантов − $7,4 млн.
Всего в январе–ноябре 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении выросли на 3,7 % г/г до $4,179 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за одиннадцать месяцев 2018 года составила $4,088 млрд, бриллиантов – $90,4 млн.

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Фото: АЛРОСА


«Продажи алмазной продукции в ноябре оказались выше, чем месяцем ранее: на 13 % в денежном выражении и на 25 % – в физическом. Это может свидетельствовать о некоторой стабилизации спроса на недорогое мелкоразмерное сырье, который снижался на протяжении последних месяцев, однако делать окончательные выводы пока преждевременно. Мы по-прежнему видим существенный потенциал для увеличения спроса на алмазы со стороны индийского гранильного сектора, который пока испытывает сложности с получением доступа к кредитным ресурсам», – отметил в своем комментарии по итогам ноябрьских продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.

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